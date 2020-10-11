Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (10.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10 листопада в Україні зафіксовано 10179 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 353, медпрацівників – 417).
|
Також за останню добу:
|
|
|
1252
|
|
191
|
|
5514
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
68962
|
|
42966
|
|
25996
|
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
479197
|
|
214657
|
|
8756
|
|
3691258
Кількість захворювань в регіонах:
|
Регіон
|
Підтверджені випадки
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
479197
|
10179
|
м. Київ
|
45667
|
747
|
Вінницька
|
12765
|
199
|
Вінницька область –
|
16821
|
385
|
Волинська область –
|
18324
|
359
|
Дніпропетровська область –
|
14578
|
388
|
Донецька область –
|
19616
|
646
|
Житомирська область –
|
17620
|
428
|
Закарпатська область –
|
14693
|
588
|
Запорізька область –
|
25054
|
560
|
Івано-Франківська область –
|
21038
|
628
|
Київська область –
|
3204
|
62
|
Кіровоградська область –
|
4643
|
104
|
Луганська область –
|
34304
|
550
|
Львівська область –
|
10787
|
228
|
Миколаївська область –
|
29336
|
608
|
Одеська область –
|
12723
|
519
|
Полтавська область –
|
22622
|
482
|
Рівненська область –
|
15297
|
434
|
Сумська область –
|
22389
|
173
|
Тернопільська область –
|
44466
|
536
|
Харківська область –
|
5833
|
275
|
Херсонська область –
|
20328
|
489
|
Хмельницька область –
|
10919
|
196
|
Черкаська область –
|
25835
|
424
|
Чернівецька область –
|
10335
|
171
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ України