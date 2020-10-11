Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (10.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10 листопада в Україні зафіксовано 10179 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 353, медпрацівників – 417).

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1252 летальних випадків – 191 одужало (особи) – 5514 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 68962 методом ПЛР — 42966 методом ІФА — 25996

За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 479197 одужало (особи) – 214657 летальних випадків – 8756 проведено ПЛР-тестувань – 3691258

Кількість захворювань в регіонах:

Регіон Підтверджені випадки всього за добу Україна 479197 10179 м. Київ 45667 747 Вінницька 12765 199 Вінницька область – 16821 385 Волинська область – 18324 359 Дніпропетровська область – 14578 388 Донецька область – 19616 646 Житомирська область – 17620 428 Закарпатська область – 14693 588 Запорізька область – 25054 560 Івано-Франківська область – 21038 628 Київська область – 3204 62 Кіровоградська область – 4643 104 Луганська область – 34304 550 Львівська область – 10787 228 Миколаївська область – 29336 608 Одеська область – 12723 519 Полтавська область – 22622 482 Рівненська область – 15297 434 Сумська область – 22389 173 Тернопільська область – 44466 536 Харківська область – 5833 275 Херсонська область – 20328 489 Хмельницька область – 10919 196 Черкаська область – 25835 424 Чернівецька область – 10335 171

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ України