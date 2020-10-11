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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (10.11.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10 листопада в Україні зафіксовано 10179 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 353, медпрацівників – 417).

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1252
  • летальних випадків –

191
  • одужало (особи) –

5514

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

68962
  • методом ПЛР —

42966
  • методом ІФА —

25996

 

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

479197
  • одужало (особи) –

214657
  • летальних випадків –

8756
  • проведено ПЛР-тестувань –

3691258

Кількість захворювань в регіонах: 

Регіон

Підтверджені випадки

всього

за добу

Україна

479197

10179

м. Київ

45667

747

Вінницька

12765

199

Вінницька область –

16821

385

Волинська область –

18324

359

Дніпропетровська область –

14578

388

Донецька область –

19616

646

Житомирська область –

17620

428

Закарпатська область –

14693

588

Запорізька область –

25054

560

Івано-Франківська область –

21038

628

Київська область –

3204

62

Кіровоградська область –

4643

104

Луганська область –

34304

550

Львівська область –

10787

228

Миколаївська область –

29336

608

Одеська область –

12723

519

Полтавська область –

22622

482

Рівненська область –

15297

434

Сумська область –

22389

173

Тернопільська область –

44466

536

Харківська область –

5833

275

Херсонська область –

20328

489

Хмельницька область –

10919

196

Черкаська область –

25835

424

Чернівецька область –

10335

171

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

 МОЗ України

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