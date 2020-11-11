Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (11.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 11 листопада в Україні зафіксовано 10611 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 350, медпрацівників – 493).
|
Також за останню добу:
|
|
|
1453
|
|
191
|
|
6802
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
73285
|
|
43908
|
|
29377
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
489808
|
|
221459
|
|
8947
|
|
3735166
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
46632
|
випадки
|
Вінницька область –
|
12970
|
випадків
|
Волинська область –
|
17236
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
18690
|
випадків
|
Донецька область –
|
15066
|
випадків
|
Житомирська область –
|
20194
|
випадки
|
Закарпатська область –
|
18056
|
випадків
|
Запорізька область –
|
15285
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
25643
|
випадки
|
Київська область –
|
21731
|
випадок
|
Кіровоградська область –
|
3280
|
випадків
|
Луганська область –
|
4738
|
випадків
|
Львівська область –
|
34988
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
11092
|
випадки
|
Одеська область –
|
30041
|
випадок
|
Полтавська область –
|
13143
|
випадки
|
Рівненська область –
|
23035
|
випадків
|
Сумська область –
|
15662
|
випадки
|
Тернопільська область –
|
22549
|
випадків
|
Харківська область –
|
44948
|
випадків
|
Херсонська область –
|
6075
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
20826
|
випадків
|
Черкаська область –
|
11063
|
випадки
|
Чернівецька область –
|
26301
|
випадок
|
Чернігівська область –
|
10564
|
випадки
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ України