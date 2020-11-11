11. 11. 2020
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (11.11.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 11 листопада в Україні зафіксовано 10611 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 350, медпрацівників – 493).

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1453
  • летальних випадків –

191
  • одужало (особи) –

6802

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

73285
  • методом ПЛР —

43908
  • методом ІФА —

29377

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

489808
  • одужало (особи) –

221459
  • летальних випадків –

8947
  • проведено ПЛР-тестувань –

3735166

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

46632

випадки

Вінницька область –

12970

випадків

Волинська область –

17236

випадків

Дніпропетровська область –

18690

випадків

Донецька область –

15066

випадків

Житомирська область –

20194

випадки

Закарпатська область –

18056

випадків

Запорізька область –

15285

випадків

Івано-Франківська область –

25643

випадки

Київська область –

21731

випадок

Кіровоградська область –

3280

випадків

Луганська область –

4738

випадків

Львівська область –

34988

випадків

Миколаївська область –

11092

випадки

Одеська область –

30041

випадок

Полтавська область –

13143

випадки

Рівненська область –

23035

випадків

Сумська область –

15662

випадки

Тернопільська область –

22549

випадків

Харківська область –

44948

випадків

Херсонська область –

6075

випадків

Хмельницька область –

20826

випадків

Черкаська область –

11063

випадки

Чернівецька область –

26301

випадок

Чернігівська область –

10564

випадки

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ України

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