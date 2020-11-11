Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (11.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 11 листопада в Україні зафіксовано 10611 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 350, медпрацівників – 493).

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1453 летальних випадків – 191 одужало (особи) – 6802 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 73285 методом ПЛР — 43908 методом ІФА — 29377 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 489808 одужало (особи) – 221459 летальних випадків – 8947 проведено ПЛР-тестувань – 3735166

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 46632 випадки Вінницька область – 12970 випадків Волинська область – 17236 випадків Дніпропетровська область – 18690 випадків Донецька область – 15066 випадків Житомирська область – 20194 випадки Закарпатська область – 18056 випадків Запорізька область – 15285 випадків Івано-Франківська область – 25643 випадки Київська область – 21731 випадок Кіровоградська область – 3280 випадків Луганська область – 4738 випадків Львівська область – 34988 випадків Миколаївська область – 11092 випадки Одеська область – 30041 випадок Полтавська область – 13143 випадки Рівненська область – 23035 випадків Сумська область – 15662 випадки Тернопільська область – 22549 випадків Харківська область – 44948 випадків Херсонська область – 6075 випадків Хмельницька область – 20826 випадків Черкаська область – 11063 випадки Чернівецька область – 26301 випадок Чернігівська область – 10564 випадки

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ України