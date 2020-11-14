Денис Шмигаль: Уряд виділяє додаткові 895 млн грн на забезпечення ліжок киснем

Уряд зосереджений на тому, щоб українська медична система могла впоратися з напливом хворих і кожен українець отримав необхідну йому медичну допомогу. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів України 11 листопада.

Для цього, за словами Глави Уряду, ухвалено рішення про виділення додаткових 895 млн грн на забезпечення киснем ліжкового фонду в лікарнях.

«Уряд постійно на контакті з очільниками ОДА та керівниками департаментів охорони здоров’я. Сьогодні також була відповідна селекторна нарада. Чітко всім підкреслено: відсутність результату по забезпеченню лікарень всім необхідним, коли Уряд дає фінансові ресурси, — це неприпустимо», — наголосив Прем’єр-міністр.

Крім того, Кабінет Міністрів підтримав рішення про виділення додаткових коштів у розмірі 86 млн грн для покращення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров’я.

«Зокрема, передбачається виділити додаткові кошти на «ОХМАТДИТ» на придбання рентгенівської трубки до апарату комп’ютерного томографа, придбання джерел іонізуючого випромінювання для апаратів променевої терапії для Національного інституту раку», — зазначив Денис Шмигаль.

Також, за словами Прем’єр-міністра, на 12 млн грн буде розширено фінансування за програмою «лікування українців за кордоном».

МОЗ України