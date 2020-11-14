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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (12.11.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 12 листопада в Україні зафіксовано 11057 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 428, медпрацівників – 564).

 

Також за останню добу: 

 

• госпіталізовано (особи) – 

1509

• летальних випадків –

198

• одужало (особи) –

6235

Здійснено тестувань за добу – 

  в т. ч.:

77149

• методом ПЛР —

46933

• методом ІФА —

30216

За весь час пандемії в країні:

 

• захворіло (особи) –

500865

• одужало (особи) –

227694

• летальних випадків –

9145

• проведено ПЛР-тестувань –

3782099

 

Кількість захворювань в регіонах:  

м. Київ

47563

випадки

Вінницька область – 

13153

випадки

Волинська область –

17610

випадків

Дніпропетровська область –

19169

випадків

Донецька область –

15478

випадків

Житомирська область –

20589

випадків

Закарпатська область –

18470

випадків

Запорізька область –

16084

випадків

Івано-Франківська область –

26252

випадки

Київська область –

22431

випадок

Кіровоградська область –

3422

випадки

Луганська область –

4822

випадки

Львівська область –

35535

випадків

Миколаївська область –

11373

випадки

Одеська область –

30704

випадки

Полтавська область –

13767

випадків

Рівненська область –

23585

випадків

Сумська область –

16101

випадок

Тернопільська область –

22798

випадків

Харківська область –

45469

випадків

Херсонська область –

6272

випадки

Хмельницька область –

21392

випадки

Черкаська область –

11323

випадки

Чернівецька область –

26699

випадків

Чернігівська область –

10804

випадки

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. 

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.

МОЗ України

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