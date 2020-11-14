Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (12.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 12 листопада в Україні зафіксовано 11057 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 428, медпрацівників – 564).
|
Також за останню добу:
|
|
• госпіталізовано (особи) –
|
1509
|
• летальних випадків –
|
198
|
• одужало (особи) –
|
6235
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
77149
|
• методом ПЛР —
|
46933
|
• методом ІФА —
|
30216
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
• захворіло (особи) –
|
500865
|
• одужало (особи) –
|
227694
|
• летальних випадків –
|
9145
|
• проведено ПЛР-тестувань –
|
3782099
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
47563
|
випадки
|
Вінницька область –
|
13153
|
випадки
|
Волинська область –
|
17610
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
19169
|
випадків
|
Донецька область –
|
15478
|
випадків
|
Житомирська область –
|
20589
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
18470
|
випадків
|
Запорізька область –
|
16084
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
26252
|
випадки
|
Київська область –
|
22431
|
випадок
|
Кіровоградська область –
|
3422
|
випадки
|
Луганська область –
|
4822
|
випадки
|
Львівська область –
|
35535
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
11373
|
випадки
|
Одеська область –
|
30704
|
випадки
|
Полтавська область –
|
13767
|
випадків
|
Рівненська область –
|
23585
|
випадків
|
Сумська область –
|
16101
|
випадок
|
Тернопільська область –
|
22798
|
випадків
|
Харківська область –
|
45469
|
випадків
|
Херсонська область –
|
6272
|
випадки
|
Хмельницька область –
|
21392
|
випадки
|
Черкаська область –
|
11323
|
випадки
|
Чернівецька область –
|
26699
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
10804
|
випадки
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.
МОЗ України