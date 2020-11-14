Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (12.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 12 листопада в Україні зафіксовано 11057 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 428, медпрацівників – 564).

Також за останню добу: • госпіталізовано (особи) – 1509 • летальних випадків – 198 • одужало (особи) – 6235 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 77149 • методом ПЛР — 46933 • методом ІФА — 30216 За весь час пандемії в країні: • захворіло (особи) – 500865 • одужало (особи) – 227694 • летальних випадків – 9145 • проведено ПЛР-тестувань – 3782099

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 47563 випадки Вінницька область – 13153 випадки Волинська область – 17610 випадків Дніпропетровська область – 19169 випадків Донецька область – 15478 випадків Житомирська область – 20589 випадків Закарпатська область – 18470 випадків Запорізька область – 16084 випадків Івано-Франківська область – 26252 випадки Київська область – 22431 випадок Кіровоградська область – 3422 випадки Луганська область – 4822 випадки Львівська область – 35535 випадків Миколаївська область – 11373 випадки Одеська область – 30704 випадки Полтавська область – 13767 випадків Рівненська область – 23585 випадків Сумська область – 16101 випадок Тернопільська область – 22798 випадків Харківська область – 45469 випадків Херсонська область – 6272 випадки Хмельницька область – 21392 випадки Черкаська область – 11323 випадки Чернівецька область – 26699 випадків Чернігівська область – 10804 випадки

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.

МОЗ України