Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (13.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 13 листопада в Україні зафіксовано 11787 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 388, медпрацівників – 555).
|
Також за останню добу:
|
|
|
1587
|
|
172
|
|
6155
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
73398
|
|
46813
|
|
26585
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
512652
|
|
233849
|
|
9317
|
|
3828912
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
48646
|
випадків
|
Вінницька область –
|
13367
|
випадків
|
Волинська область –
|
18004
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
19909
|
випадків
|
Донецька область –
|
16025
|
випадків
|
Житомирська область –
|
21138
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
18832
|
випадків
|
Запорізька область –
|
16811
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
26824
|
випадків
|
Київська область –
|
23103
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
3501
|
випадків
|
Луганська область –
|
4940
|
випадків
|
Львівська область –
|
36000
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
11646
|
випадків
|
Одеська область –
|
31332
|
випадків
|
Полтавська область –
|
14327
|
випадків
|
Рівненська область –
|
24045
|
випадків
|
Сумська область –
|
16781
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
23012
|
випадків
|
Харківська область –
|
46137
|
випадків
|
Херсонська область –
|
6485
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
21954
|
випадків
|
Черкаська область –
|
11673
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
27140
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
11020
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.
Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.