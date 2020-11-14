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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (13.11.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 13 листопада в Україні зафіксовано 11787 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 388, медпрацівників – 555).

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1587
  • летальних випадків –

172
  • одужало (особи) –

6155

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

73398
  • методом ПЛР —

46813
  • методом ІФА —

26585

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

512652
  • одужало (особи) –

233849
  • летальних випадків –

9317
  • проведено ПЛР-тестувань –

3828912

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

48646

випадків

Вінницька область –

13367

випадків

Волинська область –

18004

випадків

Дніпропетровська область –

19909

випадків

Донецька область –

16025

випадків

Житомирська область –

21138

випадків

Закарпатська область –

18832

випадків

Запорізька область –

16811

випадків

Івано-Франківська область –

26824

випадків

Київська область –

23103

випадків

Кіровоградська область –

3501

випадків

Луганська область –

4940

випадків

Львівська область –

36000

випадків

Миколаївська область –

11646

випадків

Одеська область –

31332

випадків

Полтавська область –

14327

випадків

Рівненська область –

24045

випадків

Сумська область –

16781

випадків

Тернопільська область –

23012

випадків

Харківська область –

46137

випадків

Херсонська область –

6485

випадків

Хмельницька область –

21954

випадків

Черкаська область –

11673

випадків

Чернівецька область –

27140

випадків

Чернігівська область –

11020

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

 

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.

 

Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

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