Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (13.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 13 листопада в Україні зафіксовано 11787 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 388, медпрацівників – 555).

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1587 летальних випадків – 172 одужало (особи) – 6155 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 73398 методом ПЛР — 46813 методом ІФА — 26585 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 512652 одужало (особи) – 233849 летальних випадків – 9317 проведено ПЛР-тестувань – 3828912

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 48646 випадків Вінницька область – 13367 випадків Волинська область – 18004 випадків Дніпропетровська область – 19909 випадків Донецька область – 16025 випадків Житомирська область – 21138 випадків Закарпатська область – 18832 випадків Запорізька область – 16811 випадків Івано-Франківська область – 26824 випадків Київська область – 23103 випадків Кіровоградська область – 3501 випадків Луганська область – 4940 випадків Львівська область – 36000 випадків Миколаївська область – 11646 випадків Одеська область – 31332 випадків Полтавська область – 14327 випадків Рівненська область – 24045 випадків Сумська область – 16781 випадків Тернопільська область – 23012 випадків Харківська область – 46137 випадків Херсонська область – 6485 випадків Хмельницька область – 21954 випадків Черкаська область – 11673 випадків Чернівецька область – 27140 випадків Чернігівська область – 11020 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.

Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.