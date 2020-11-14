14. 11. 2020
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Віктор Ляшко: Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні не перевищує епідемічний поріг

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За даними дозорного епідеміологічного нагляду, у більшості регіонів України активність вірусу грипу та ГРВІ знаходиться на неепідемічному рівні. Про це повідомив заступник Міністра охорони здоров’я — Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. 

«При цьому не можна забувати про правила безпеки та необхідність вакцинації від грипу. Адже тільки за минулий тиждень в Україні захворіли понад 164 тисячі людей на гострі респіраторні вірусні хвороби, з них майже 31% – діти віком до 17 років», — зазначив Віктор Ляшко.


За словами заступника Міністра, з початку епідемічного сезону в Україні проти грипу вакциновано 50 143 людей, з них 20 тисяч – протягом останнього тижня.


Нагадаємо, до клінічних ознак грипу відносяться раптовий початок захворювання; головний біль; ломота у м’язах та суглобах; біль у горлі; підвищення температури тіла від 38°С і більше; кашель.

 МОЗ України

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