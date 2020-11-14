Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (14.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 14 листопада в Україні зафіксовано 12524 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 474, медпрацівників – 496).
|
Також за останню добу:
|
|
|
1525
|
|
191
|
|
4962
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
78179
|
|
48054
|
|
30125
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
525176
|
|
238811
|
|
9508
|
|
3876966
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
49699
|
випадків
|
Вінницька область –
|
13627
|
випадків
|
Волинська область –
|
18433
|
випадки
|
Дніпропетровська область –
|
20535
|
випадків
|
Донецька область –
|
16632
|
випадки
|
Житомирська область –
|
21597
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
19214
|
випадків
|
Запорізька область –
|
17616
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
27417
|
випадків
|
Київська область –
|
23801
|
випадок
|
Кіровоградська область –
|
3572
|
випадки
|
Луганська область –
|
5080
|
випадків
|
Львівська область –
|
36561
|
випадок
|
Миколаївська область –
|
11944
|
випадки
|
Одеська область –
|
32090
|
випадків
|
Полтавська область –
|
14800
|
випадків
|
Рівненська область –
|
24579
|
випадків
|
Сумська область –
|
17437
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
23330
|
випадків
|
Харківська область –
|
46886
|
випадків
|
Херсонська область –
|
6752
|
випадки
|
Хмельницька область –
|
22450
|
випадків
|
Черкаська область –
|
12315
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
27511
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
11298
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1053), Запорізькій (805), Одеська (758), Харківській (749) та Київській (698) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.