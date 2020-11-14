Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (14.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 14 листопада в Україні зафіксовано 12524 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 474, медпрацівників – 496).

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1525 летальних випадків – 191 одужало (особи) – 4962 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 78179 методом ПЛР — 48054 методом ІФА — 30125 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 525176 одужало (особи) – 238811 летальних випадків – 9508 проведено ПЛР-тестувань – 3876966

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 49699 випадків Вінницька область – 13627 випадків Волинська область – 18433 випадки Дніпропетровська область – 20535 випадків Донецька область – 16632 випадки Житомирська область – 21597 випадків Закарпатська область – 19214 випадків Запорізька область – 17616 випадків Івано-Франківська область – 27417 випадків Київська область – 23801 випадок Кіровоградська область – 3572 випадки Луганська область – 5080 випадків Львівська область – 36561 випадок Миколаївська область – 11944 випадки Одеська область – 32090 випадків Полтавська область – 14800 випадків Рівненська область – 24579 випадків Сумська область – 17437 випадків Тернопільська область – 23330 випадків Харківська область – 46886 випадків Херсонська область – 6752 випадки Хмельницька область – 22450 випадків Черкаська область – 12315 випадків Чернівецька область – 27511 випадків Чернігівська область – 11298 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1053), Запорізькій (805), Одеська (758), Харківській (749) та Київській (698) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.