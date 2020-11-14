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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (14.11.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 14 листопада в Україні зафіксовано 12524 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 474, медпрацівників – 496).

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1525
  • летальних випадків –

191
  • одужало (особи) –

4962

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

78179
  • методом ПЛР —

48054
  • методом ІФА —

30125

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

525176
  • одужало (особи) –

238811
  • летальних випадків –

9508
  • проведено ПЛР-тестувань –

3876966

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

49699

випадків

Вінницька область –

13627

випадків

Волинська область –

18433

випадки

Дніпропетровська область –

20535

випадків

Донецька область –

16632

випадки

Житомирська область –

21597

випадків

Закарпатська область –

19214

випадків

Запорізька область –

17616

випадків

Івано-Франківська область –

27417

випадків

Київська область –

23801

випадок

Кіровоградська область –

3572

випадки

Луганська область –

5080

випадків

Львівська область –

36561

випадок

Миколаївська область –

11944

випадки

Одеська область –

32090

випадків

Полтавська область –

14800

випадків

Рівненська область –

24579

випадків

Сумська область –

17437

випадків

Тернопільська область –

23330

випадків

Харківська область –

46886

випадків

Херсонська область –

6752

випадки

Хмельницька область –

22450

випадків

Черкаська область –

12315

випадків

Чернівецька область –

27511

випадків

Чернігівська область –

11298

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1053), Запорізькій (805), Одеська (758), Харківській (749) та Київській (698) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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