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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (15.11.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 15 листопада в Україні зафіксовано 10681 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 420 медпрацівників – 391).

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1227
  • летальних випадків –

95
  • одужало (особи) –

2633

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

44505
  • методом ПЛР —

36000
  • методом ІФА —

8505

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

535857
  • одужало (особи) –

241444
  • летальних випадків –

9603
  • проведено ПЛР-тестувань –

3912966

 

 

Кількість захворювань в регіонах: 

 

м. Київ

50620

випадків

Вінницька область –

13844

випадків

Волинська область –

18676

випадків

Дніпропетровська область –

21222

випадків

Донецька область –

16983

випадків

Житомирська область –

22225

випадків

Закарпатська область –

19384

випадків

Запорізька область –

18484

випадків

Івано-Франківська область –

27986

випадків

Київська область –

24493

випадків

Кіровоградська область –

3651

випадків

Луганська область –

5147

випадків

Львівська область –

36894

випадків

Миколаївська область –

12340

випадків

Одеська область –

32782

випадків

Полтавська область –

14966

випадків

Рівненська область –

24969

випадків

Сумська область –

17859

випадків

Тернопільська область –

23555

випадків

Харківська область –

47599

випадків

Херсонська область –

6967

випадків

Хмельницька область –

22879

випадків

Черкаська область –

12996

випадків

Чернівецька область –

27917

випадків

Чернігівська область –

11419

випадків

 

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

 

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.

 

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