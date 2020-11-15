Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (15.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 15 листопада в Україні зафіксовано 10681 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 420 медпрацівників – 391).

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1227 летальних випадків – 95 одужало (особи) – 2633 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 44505 методом ПЛР — 36000 методом ІФА — 8505 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 535857 одужало (особи) – 241444 летальних випадків – 9603 проведено ПЛР-тестувань – 3912966

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 50620 випадків Вінницька область – 13844 випадків Волинська область – 18676 випадків Дніпропетровська область – 21222 випадків Донецька область – 16983 випадків Житомирська область – 22225 випадків Закарпатська область – 19384 випадків Запорізька область – 18484 випадків Івано-Франківська область – 27986 випадків Київська область – 24493 випадків Кіровоградська область – 3651 випадків Луганська область – 5147 випадків Львівська область – 36894 випадків Миколаївська область – 12340 випадків Одеська область – 32782 випадків Полтавська область – 14966 випадків Рівненська область – 24969 випадків Сумська область – 17859 випадків Тернопільська область – 23555 випадків Харківська область – 47599 випадків Херсонська область – 6967 випадків Хмельницька область – 22879 випадків Черкаська область – 12996 випадків Чернівецька область – 27917 випадків Чернігівська область – 11419 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.