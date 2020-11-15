Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (15.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 15 листопада в Україні зафіксовано 10681 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 420 медпрацівників – 391).
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Також за останню добу:
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|
1227
|
|
95
|
|
2633
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
44505
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36000
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|
8505
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
535857
|
|
241444
|
|
9603
|
|
3912966
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
50620
|
випадків
|
Вінницька область –
|
13844
|
випадків
|
Волинська область –
|
18676
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
21222
|
випадків
|
Донецька область –
|
16983
|
випадків
|
Житомирська область –
|
22225
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
19384
|
випадків
|
Запорізька область –
|
18484
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
27986
|
випадків
|
Київська область –
|
24493
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
3651
|
випадків
|
Луганська область –
|
5147
|
випадків
|
Львівська область –
|
36894
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
12340
|
випадків
|
Одеська область –
|
32782
|
випадків
|
Полтавська область –
|
14966
|
випадків
|
Рівненська область –
|
24969
|
випадків
|
Сумська область –
|
17859
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
23555
|
випадків
|
Харківська область –
|
47599
|
випадків
|
Херсонська область –
|
6967
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
22879
|
випадків
|
Черкаська область –
|
12996
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
27917
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
11419
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.