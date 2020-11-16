Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 листопада в Україні зафіксовано 9832 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 354 медпрацівників – 360).
|
Також за останню добу:
|
|
|
1100
|
|
94
|
|
2753
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
33486
|
|
28685
|
|
4801
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
545689
|
|
244197
|
|
9697
|
|
3941651
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
51499
|
випадків
|
Вінницька область –
|
13948
|
випадків
|
Волинська область –
|
18936
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
22069
|
випадків
|
Донецька область –
|
17201
|
випадків
|
Житомирська область –
|
22847
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
19559
|
випадків
|
Запорізька область –
|
19291
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
28440
|
випадків
|
Київська область –
|
25141
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
3710
|
випадків
|
Луганська область –
|
5169
|
випадків
|
Львівська область –
|
37466
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
12633
|
випадків
|
Одеська область –
|
33415
|
випадків
|
Полтавська область –
|
15262
|
випадків
|
Рівненська область –
|
25210
|
випадків
|
Сумська область –
|
18324
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
23757
|
випадків
|
Харківська область –
|
48179
|
випадків
|
Херсонська область –
|
7126
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
23136
|
випадків
|
Черкаська область –
|
13478
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
28336
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
11557
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ України