16. 11. 2020
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 листопада в Україні зафіксовано 9832 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 354 медпрацівників – 360).

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1100
  • летальних випадків –

94
  • одужало (особи) –

2753

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

33486
  • методом ПЛР —

28685
  • методом ІФА —

4801

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

545689
  • одужало (особи) –

244197
  • летальних випадків –

9697
  • проведено ПЛР-тестувань –

3941651

 

 

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

51499

випадків

Вінницька область –

13948

випадків

Волинська область –

18936

випадків

Дніпропетровська область –

22069

випадків

Донецька область –

17201

випадків

Житомирська область –

22847

випадків

Закарпатська область –

19559

випадків

Запорізька область –

19291

випадків

Івано-Франківська область –

28440

випадків

Київська область –

25141

випадків

Кіровоградська область –

3710

випадків

Луганська область –

5169

випадків

Львівська область –

37466

випадків

Миколаївська область –

12633

випадків

Одеська область –

33415

випадків

Полтавська область –

15262

випадків

Рівненська область –

25210

випадків

Сумська область –

18324

випадків

Тернопільська область –

23757

випадків

Харківська область –

48179

випадків

Херсонська область –

7126

випадків

Хмельницька область –

23136

випадків

Черкаська область –

13478

випадків

Чернівецька область –

28336

випадків

Чернігівська область –

11557

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та  Одеській (633) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ України

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