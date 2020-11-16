Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 листопада в Україні зафіксовано 9832 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 354 медпрацівників – 360).

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1100 летальних випадків – 94 одужало (особи) – 2753 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 33486 методом ПЛР — 28685 методом ІФА — 4801 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 545689 одужало (особи) – 244197 летальних випадків – 9697 проведено ПЛР-тестувань – 3941651

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 51499 випадків Вінницька область – 13948 випадків Волинська область – 18936 випадків Дніпропетровська область – 22069 випадків Донецька область – 17201 випадків Житомирська область – 22847 випадків Закарпатська область – 19559 випадків Запорізька область – 19291 випадків Івано-Франківська область – 28440 випадків Київська область – 25141 випадків Кіровоградська область – 3710 випадків Луганська область – 5169 випадків Львівська область – 37466 випадків Миколаївська область – 12633 випадків Одеська область – 33415 випадків Полтавська область – 15262 випадків Рівненська область – 25210 випадків Сумська область – 18324 випадків Тернопільська область – 23757 випадків Харківська область – 48179 випадків Херсонська область – 7126 випадків Хмельницька область – 23136 випадків Черкаська область – 13478 випадків Чернівецька область – 28336 випадків Чернігівська область – 11557 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ України