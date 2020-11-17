Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (17.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 17 листопада в Україні зафіксовано 11968 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 516 медпрацівників – 565).
|
Також за останню добу:
|
|
|
1610
|
|
159
|
|
6786
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
67127
|
|
37770
|
|
29357
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
557657
|
|
250983
|
|
9856
|
|
3979421
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
52642
|
випадків
|
Вінницька область –
|
14103
|
випадків
|
Волинська область –
|
19297
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
22877
|
випадків
|
Донецька область –
|
17713
|
випадків
|
Житомирська область –
|
23447
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
19826
|
випадків
|
Запорізька область –
|
20025
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
28972
|
випадків
|
Київська область –
|
25787
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
3753
|
випадків
|
Луганська область –
|
5215
|
випадків
|
Львівська область –
|
37970
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
12998
|
випадків
|
Одеська область –
|
34176
|
випадків
|
Полтавська область –
|
15884
|
випадків
|
Рівненська область –
|
25596
|
випадків
|
Сумська область –
|
18903
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
23938
|
випадків
|
Харківська область –
|
48586
|
випадків
|
Херсонська область –
|
7357
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
23547
|
випадків
|
Черкаська область –
|
14233
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
28692
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
12120
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ України