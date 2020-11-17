17. 11. 2020
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (17.11.20)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 17 листопада в Україні зафіксовано 11968 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 516 медпрацівників – 565).

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1610
  • летальних випадків –

159
  • одужало (особи) –

6786

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

67127
  • методом ПЛР —

37770
  • методом ІФА —

29357

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

557657
  • одужало (особи) –

250983
  • летальних випадків –

9856
  • проведено ПЛР-тестувань –

3979421

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

52642

випадків

Вінницька область –

14103

випадків

Волинська область –

19297

випадків

Дніпропетровська область –

22877

випадків

Донецька область –

17713

випадків

Житомирська область –

23447

випадків

Закарпатська область –

19826

випадків

Запорізька область –

20025

випадків

Івано-Франківська область –

28972

випадків

Київська область –

25787

випадків

Кіровоградська область –

3753

випадків

Луганська область –

5215

випадків

Львівська область –

37970

випадків

Миколаївська область –

12998

випадків

Одеська область –

34176

випадків

Полтавська область –

15884

випадків

Рівненська область –

25596

випадків

Сумська область –

18903

випадків

Тернопільська область –

23938

випадків

Харківська область –

48586

випадків

Херсонська область –

7357

випадків

Хмельницька область –

23547

випадків

Черкаська область –

14233

випадків

Чернівецька область –

28692

випадків

Чернігівська область –

12120

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та  Запорізькій (734) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ України

Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< листопада 2020 >
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            