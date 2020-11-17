Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (17.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 17 листопада в Україні зафіксовано 11968 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 516 медпрацівників – 565).

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1610 летальних випадків – 159 одужало (особи) – 6786 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 67127 методом ПЛР — 37770 методом ІФА — 29357 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 557657 одужало (особи) – 250983 летальних випадків – 9856 проведено ПЛР-тестувань – 3979421

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 52642 випадків Вінницька область – 14103 випадків Волинська область – 19297 випадків Дніпропетровська область – 22877 випадків Донецька область – 17713 випадків Житомирська область – 23447 випадків Закарпатська область – 19826 випадків Запорізька область – 20025 випадків Івано-Франківська область – 28972 випадків Київська область – 25787 випадків Кіровоградська область – 3753 випадків Луганська область – 5215 випадків Львівська область – 37970 випадків Миколаївська область – 12998 випадків Одеська область – 34176 випадків Полтавська область – 15884 випадків Рівненська область – 25596 випадків Сумська область – 18903 випадків Тернопільська область – 23938 випадків Харківська область – 48586 випадків Херсонська область – 7357 випадків Хмельницька область – 23547 випадків Черкаська область – 14233 випадків Чернівецька область – 28692 випадків Чернігівська область – 12120 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ України