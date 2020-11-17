З ініціативи МОЗ на розгортання тимчасових госпіталів було виділено 118,5 млн грн, - Максим Степанов

На позачерговому засіданні Уряду була прийнята ініційована МОЗ постанова щодо виділення коштів на облаштування тимчасових госпіталів для надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Кількість нових хворих на COVID-19 стрімко зростає. Тому окрім постійного збільшення ліжко-місць у медичних закладах, триває робота й над розгортанням тимчасових госпіталів. Зокрема, напередодні було виділено 118,5 млн грн для облаштування таких госпіталів в Києві, Одесі та Краматорську", — зазначив очільник МОЗ.

Максим Степанов також наголосив, що локації, де будуть облаштовані тимчасові госпіталі, визначаються місцевою владою; планується задіяти місцеві інфраструктурні об’єкти. Зокрема, розглядається питання перепрофілювання спортивних та культурних комплексів, санаторіїв, готельних комплексів або торгово-розважальних центрів.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет Міністрів України прийняв рішення про виділення додаткових 895,578 млн гривень на забезпечення киснем ліжок у медичних закладах, які надають допомогу пацієнтам з COVID-19.

МОЗ України