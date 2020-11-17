17. 11. 2020
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

З ініціативи МОЗ на розгортання тимчасових госпіталів було виділено 118,5 млн грн, - Максим Степанов

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

На позачерговому засіданні Уряду була прийнята ініційована МОЗ постанова щодо виділення коштів на облаштування тимчасових госпіталів для надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Кількість нових хворих на COVID-19 стрімко зростає. Тому окрім постійного збільшення ліжко-місць у медичних закладах, триває робота й над розгортанням тимчасових госпіталів. Зокрема, напередодні було виділено 118,5 млн грн для облаштування таких госпіталів в Києві, Одесі та Краматорську", — зазначив очільник МОЗ.

Максим Степанов також наголосив, що локації, де будуть облаштовані тимчасові госпіталі, визначаються місцевою владою; планується задіяти місцеві інфраструктурні об’єкти. Зокрема, розглядається питання перепрофілювання спортивних та культурних комплексів, санаторіїв, готельних комплексів або торгово-розважальних центрів.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет Міністрів України прийняв рішення про виділення додаткових 895,578 млн гривень на забезпечення киснем ліжок у медичних закладах, які надають допомогу пацієнтам з COVID-19.

МОЗ України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< листопада 2020 >
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            