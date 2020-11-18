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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (18.11.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 18 листопада в Україні зафіксовано 12496 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 535 медпрацівників – 529).

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1668
  • летальних випадків –

256
  • одужало (особи) –

8096

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

73064
  • методом ПЛР —

42379
  • методом ІФА —

30685

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

570153
  • одужало (особи) –

259079
  • летальних випадків –

10112
  • проведено ПЛР-тестувань –

4022283

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

53855

випадків

Вінницька область –

14306

випадків

Волинська область –

19648

випадків

Дніпропетровська область –

23900

випадків

Донецька область –

18257

випадків

Житомирська область –

23988

випадків

Закарпатська область –

20146

випадків

Запорізька область –

20733

випадків

Івано-Франківська область –

29542

випадків

Київська область –

26561

випадків

Кіровоградська область –

3818

випадків

Луганська область –

5286

випадків

Львівська область –

38577

випадків

Миколаївська область –

13394

випадків

Одеська область –

34806

випадків

Полтавська область –

16418

випадків

Рівненська область –

25904

випадків

Сумська область –

19514

випадків

Тернопільська область –

24242

випадків

Харківська область –

49067

випадків

Херсонська область –

7624

випадків

Хмельницька область –

23952

випадків

Черкаська область –

15033

випадків

Чернівецька область –

29126

випадків

Чернігівська область –

12456

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1213), Дніпропетровській (1023), Черкаській (800), Київській (774) та   Запорізькій (708) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ  за номером 0 800 60 20 19

МОЗ України

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