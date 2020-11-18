Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (18.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 18 листопада в Україні зафіксовано 12496 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 535 медпрацівників – 529).

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1668 летальних випадків – 256 одужало (особи) – 8096 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 73064 методом ПЛР — 42379 методом ІФА — 30685 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 570153 одужало (особи) – 259079 летальних випадків – 10112 проведено ПЛР-тестувань – 4022283

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 53855 випадків Вінницька область – 14306 випадків Волинська область – 19648 випадків Дніпропетровська область – 23900 випадків Донецька область – 18257 випадків Житомирська область – 23988 випадків Закарпатська область – 20146 випадків Запорізька область – 20733 випадків Івано-Франківська область – 29542 випадків Київська область – 26561 випадків Кіровоградська область – 3818 випадків Луганська область – 5286 випадків Львівська область – 38577 випадків Миколаївська область – 13394 випадків Одеська область – 34806 випадків Полтавська область – 16418 випадків Рівненська область – 25904 випадків Сумська область – 19514 випадків Тернопільська область – 24242 випадків Харківська область – 49067 випадків Херсонська область – 7624 випадків Хмельницька область – 23952 випадків Черкаська область – 15033 випадків Чернівецька область – 29126 випадків Чернігівська область – 12456 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1213), Дніпропетровській (1023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.