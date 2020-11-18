Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (18.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 18 листопада в Україні зафіксовано 12496 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 535 медпрацівників – 529).
|
Також за останню добу:
|
|
|
1668
|
|
256
|
|
8096
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
73064
|
|
42379
|
|
30685
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
570153
|
|
259079
|
|
10112
|
|
4022283
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
53855
|
випадків
|
Вінницька область –
|
14306
|
випадків
|
Волинська область –
|
19648
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
23900
|
випадків
|
Донецька область –
|
18257
|
випадків
|
Житомирська область –
|
23988
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
20146
|
випадків
|
Запорізька область –
|
20733
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
29542
|
випадків
|
Київська область –
|
26561
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
3818
|
випадків
|
Луганська область –
|
5286
|
випадків
|
Львівська область –
|
38577
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
13394
|
випадків
|
Одеська область –
|
34806
|
випадків
|
Полтавська область –
|
16418
|
випадків
|
Рівненська область –
|
25904
|
випадків
|
Сумська область –
|
19514
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
24242
|
випадків
|
Харківська область –
|
49067
|
випадків
|
Херсонська область –
|
7624
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
23952
|
випадків
|
Черкаська область –
|
15033
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
29126
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
12456
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1213), Дніпропетровській (1023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19
МОЗ України