Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (19.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 листопада в Україні зафіксовано 13357 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 539 медпрацівників – 673).
|
Також за останню добу:
|
|
|
1531
|
|
257
|
|
7400
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
65402
|
|
40585
|
|
24817
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
583510
|
|
266479
|
|
10369
|
|
4062868
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
55203
|
випадків
|
Вінницька область –
|
14532
|
випадків
|
Волинська область –
|
20150
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
25028
|
випадків
|
Донецька область –
|
18790
|
випадків
|
Житомирська область –
|
24542
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
20463
|
випадків
|
Запорізька область –
|
21481
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
30091
|
випадків
|
Київська область –
|
27347
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
3931
|
випадків
|
Луганська область –
|
5385
|
випадків
|
Львівська область –
|
39229
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
13769
|
випадків
|
Одеська область –
|
35440
|
випадків
|
Полтавська область –
|
16935
|
випадків
|
Рівненська область –
|
26442
|
випадків
|
Сумська область –
|
20124
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
24552
|
випадків
|
Харківська область –
|
49618
|
випадків
|
Херсонська область –
|
7946
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
24485
|
випадків
|
Черкаська область –
|
15759
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
29612
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
12656
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1348), Дніпропетровській (1128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ України