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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (19.11.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 листопада в Україні зафіксовано 13357 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 539 медпрацівників – 673).

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1531
  • летальних випадків –

257
  • одужало (особи) –

7400

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

65402
  • методом ПЛР —

40585
  • методом ІФА —

24817

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

583510
  • одужало (особи) –

266479
  • летальних випадків –

10369
  • проведено ПЛР-тестувань –

4062868

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

55203

випадків

Вінницька область –

14532

випадків

Волинська область –

20150

випадків

Дніпропетровська область –

25028

випадків

Донецька область –

18790

випадків

Житомирська область –

24542

випадків

Закарпатська область –

20463

випадків

Запорізька область –

21481

випадків

Івано-Франківська область –

30091

випадків

Київська область –

27347

випадків

Кіровоградська область –

3931

випадків

Луганська область –

5385

випадків

Львівська область –

39229

випадків

Миколаївська область –

13769

випадків

Одеська область –

35440

випадків

Полтавська область –

16935

випадків

Рівненська область –

26442

випадків

Сумська область –

20124

випадків

Тернопільська область –

24552

випадків

Харківська область –

49618

випадків

Херсонська область –

7946

випадків

Хмельницька область –

24485

випадків

Черкаська область –

15759

випадків

Чернівецька область –

29612

випадків

Чернігівська область –

12656

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1348), Дніпропетровській (1128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ України

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