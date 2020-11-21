Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (19.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 листопада в Україні зафіксовано 13357 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 539 медпрацівників – 673).

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1531 летальних випадків – 257 одужало (особи) – 7400 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 65402 методом ПЛР — 40585 методом ІФА — 24817 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 583510 одужало (особи) – 266479 летальних випадків – 10369 проведено ПЛР-тестувань – 4062868

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 55203 випадків Вінницька область – 14532 випадків Волинська область – 20150 випадків Дніпропетровська область – 25028 випадків Донецька область – 18790 випадків Житомирська область – 24542 випадків Закарпатська область – 20463 випадків Запорізька область – 21481 випадків Івано-Франківська область – 30091 випадків Київська область – 27347 випадків Кіровоградська область – 3931 випадків Луганська область – 5385 випадків Львівська область – 39229 випадків Миколаївська область – 13769 випадків Одеська область – 35440 випадків Полтавська область – 16935 випадків Рівненська область – 26442 випадків Сумська область – 20124 випадків Тернопільська область – 24552 випадків Харківська область – 49618 випадків Херсонська область – 7946 випадків Хмельницька область – 24485 випадків Черкаська область – 15759 випадків Чернівецька область – 29612 випадків Чернігівська область – 12656 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1348), Дніпропетровській (1128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ України