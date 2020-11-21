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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (20.11.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 20 листопада в Україні зафіксовано 14 575 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 549 медпрацівників – 613).

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1728
  • летальних випадків –

229
  • одужало (особи) –

7845

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

70752
  • методом ПЛР —

45957
  • методом ІФА —

24795

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

598085
  • одужало (особи) –

274324
  • летальних випадків –

10598
  • проведено ПЛР-тестувань –

4108825

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

56594

випадків

Вінницька область –

14857

випадків

Волинська область –

20651

випадків

Дніпропетровська область –

26202

випадків

Донецька область –

19223

випадків

Житомирська область –

25111

випадків

Закарпатська область –

20827

випадків

Запорізька область –

22225

випадків

Івано-Франківська область –

30684

випадків

Київська область –

28427

випадків

Кіровоградська область –

4052

випадків

Луганська область –

5474

випадків

Львівська область –

39916

випадків

Миколаївська область –

14181

випадків

Одеська область –

36053

випадків

Полтавська область –

17403

випадків

Рівненська область –

27054

випадків

Сумська область –

20872

випадків

Тернопільська область –

24843

випадків

Харківська область –

50252

випадків

Херсонська область –

8155

випадків

Хмельницька область –

25290

випадків

Черкаська область –

16437

випадків

Чернівецька область –

30143

випадків

Чернігівська область –

13159

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1391), Дніпропетровській (1174), Київській (1080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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