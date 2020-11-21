Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (20.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 20 листопада в Україні зафіксовано 14 575 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 549 медпрацівників – 613).
|
Також за останню добу:
|
|
|
1728
|
|
229
|
|
7845
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
70752
|
|
45957
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|
24795
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
598085
|
|
274324
|
|
10598
|
|
4108825
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
56594
|
випадків
|
Вінницька область –
|
14857
|
випадків
|
Волинська область –
|
20651
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
26202
|
випадків
|
Донецька область –
|
19223
|
випадків
|
Житомирська область –
|
25111
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
20827
|
випадків
|
Запорізька область –
|
22225
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
30684
|
випадків
|
Київська область –
|
28427
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
4052
|
випадків
|
Луганська область –
|
5474
|
випадків
|
Львівська область –
|
39916
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
14181
|
випадків
|
Одеська область –
|
36053
|
випадків
|
Полтавська область –
|
17403
|
випадків
|
Рівненська область –
|
27054
|
випадків
|
Сумська область –
|
20872
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
24843
|
випадків
|
Харківська область –
|
50252
|
випадків
|
Херсонська область –
|
8155
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
25290
|
випадків
|
Черкаська область –
|
16437
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
30143
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
13159
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1391), Дніпропетровській (1174), Київській (1080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.