Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (20.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 20 листопада в Україні зафіксовано 14 575 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 549 медпрацівників – 613).

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1728 летальних випадків – 229 одужало (особи) – 7845 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 70752 методом ПЛР — 45957 методом ІФА — 24795 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 598085 одужало (особи) – 274324 летальних випадків – 10598 проведено ПЛР-тестувань – 4108825

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 56594 випадків Вінницька область – 14857 випадків Волинська область – 20651 випадків Дніпропетровська область – 26202 випадків Донецька область – 19223 випадків Житомирська область – 25111 випадків Закарпатська область – 20827 випадків Запорізька область – 22225 випадків Івано-Франківська область – 30684 випадків Київська область – 28427 випадків Кіровоградська область – 4052 випадків Луганська область – 5474 випадків Львівська область – 39916 випадків Миколаївська область – 14181 випадків Одеська область – 36053 випадків Полтавська область – 17403 випадків Рівненська область – 27054 випадків Сумська область – 20872 випадків Тернопільська область – 24843 випадків Харківська область – 50252 випадків Херсонська область – 8155 випадків Хмельницька область – 25290 випадків Черкаська область – 16437 випадків Чернівецька область – 30143 випадків Чернігівська область – 13159 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1391), Дніпропетровській (1174), Київській (1080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.