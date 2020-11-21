Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV(21.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 21 листопада в Україні зафіксовано 14580 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 610, медпрацівників – 590).
|
Також за останню добу:
|
|
|
1761
|
|
215
|
|
7989
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
71949
|
|
45508
|
|
26441
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
612665
|
|
282313
|
|
10813
|
|
4154333
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
57807
|
випадків
|
Вінницька область –
|
15164
|
випадків
|
Волинська область –
|
21131
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
27544
|
випадків
|
Донецька область –
|
19685
|
випадків
|
Житомирська область –
|
25664
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
21165
|
випадків
|
Запорізька область –
|
23035
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
31305
|
випадків
|
Київська область –
|
29380
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
4142
|
випадків
|
Луганська область –
|
5617
|
випадків
|
Львівська область –
|
40416
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
14607
|
випадків
|
Одеська область –
|
36727
|
випадків
|
Полтавська область –
|
17942
|
випадків
|
Рівненська область –
|
27539
|
випадків
|
Сумська область –
|
21833
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
25259
|
випадків
|
Харківська область –
|
50784
|
випадків
|
Херсонська область –
|
8359
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
25820
|
випадків
|
Черкаська область –
|
17149
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
30636
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
13955
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1342), м. Київ (1213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19