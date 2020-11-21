Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV(21.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 21 листопада в Україні зафіксовано 14580 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 610, медпрацівників – 590).

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1761 летальних випадків – 215 одужало (особи) – 7989 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 71949 методом ПЛР — 45508 методом ІФА — 26441 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 612665 одужало (особи) – 282313 летальних випадків – 10813 проведено ПЛР-тестувань – 4154333

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 57807 випадків Вінницька область – 15164 випадків Волинська область – 21131 випадків Дніпропетровська область – 27544 випадків Донецька область – 19685 випадків Житомирська область – 25664 випадків Закарпатська область – 21165 випадків Запорізька область – 23035 випадків Івано-Франківська область – 31305 випадків Київська область – 29380 випадків Кіровоградська область – 4142 випадків Луганська область – 5617 випадків Львівська область – 40416 випадків Миколаївська область – 14607 випадків Одеська область – 36727 випадків Полтавська область – 17942 випадків Рівненська область – 27539 випадків Сумська область – 21833 випадків Тернопільська область – 25259 випадків Харківська область – 50784 випадків Херсонська область – 8359 випадків Хмельницька область – 25820 випадків Черкаська область – 17149 випадків Чернівецька область – 30636 випадків Чернігівська область – 13955 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1342), м. Київ (1213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.