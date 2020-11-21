21. 11. 2020
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV(21.11.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 21 листопада в Україні зафіксовано 14580 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 610, медпрацівників – 590).

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1761
  • летальних випадків –

215
  • одужало (особи) –

7989

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

71949
  • методом ПЛР —

45508
  • методом ІФА —

26441

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

612665
  • одужало (особи) –

282313
  • летальних випадків –

10813
  • проведено ПЛР-тестувань –

4154333

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

57807

випадків

Вінницька область –

15164

випадків

Волинська область –

21131

випадків

Дніпропетровська область –

27544

випадків

Донецька область –

19685

випадків

Житомирська область –

25664

випадків

Закарпатська область –

21165

випадків

Запорізька область –

23035

випадків

Івано-Франківська область –

31305

випадків

Київська область –

29380

випадків

Кіровоградська область –

4142

випадків

Луганська область –

5617

випадків

Львівська область –

40416

випадків

Миколаївська область –

14607

випадків

Одеська область –

36727

випадків

Полтавська область –

17942

випадків

Рівненська область –

27539

випадків

Сумська область –

21833

випадків

Тернопільська область –

25259

випадків

Харківська область –

50784

випадків

Херсонська область –

8359

випадків

Хмельницька область –

25820

випадків

Черкаська область –

17149

випадків

Чернівецька область –

30636

випадків

Чернігівська область –

13955

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  Дніпропетровській (1342), м. Київ (1213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810)  областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.

При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ  за номером 0 800 60 20 19

 

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