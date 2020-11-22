Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (22.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 листопада в Україні зафіксовано 12079 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 489, медпрацівників – 375).
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Також за останню добу:
|
|
|
1134
|
|
138
|
|
4604
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
34397
|
|
27998
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|
6399
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
624744
|
|
286917
|
|
10951
|
|
4182331
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
59006
|
випадків
|
Вінницька область –
|
15314
|
випадків
|
Волинська область –
|
21456
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
28561
|
випадків
|
Донецька область –
|
20026
|
випадків
|
Житомирська область –
|
26154
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
21368
|
випадків
|
Запорізька область –
|
23800
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
31859
|
випадків
|
Київська область –
|
30342
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
4258
|
випадків
|
Луганська область –
|
5666
|
випадків
|
Львівська область –
|
40879
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
14957
|
випадків
|
Одеська область –
|
37365
|
випадків
|
Полтавська область –
|
18243
|
випадків
|
Рівненська область –
|
27912
|
випадків
|
Сумська область –
|
22612
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
25566
|
випадків
|
Харківська область –
|
51398
|
випадків
|
Херсонська область –
|
8549
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
26227
|
випадків
|
Черкаська область –
|
17748
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
31034
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
14444
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19
МОЗ України