Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (22.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 листопада в Україні зафіксовано 12079 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 489, медпрацівників – 375).

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1134 летальних випадків – 138 одужало (особи) – 4604 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 34397 методом ПЛР — 27998 методом ІФА — 6399 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 624744 одужало (особи) – 286917 летальних випадків – 10951 проведено ПЛР-тестувань – 4182331

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 59006 випадків Вінницька область – 15314 випадків Волинська область – 21456 випадків Дніпропетровська область – 28561 випадків Донецька область – 20026 випадків Житомирська область – 26154 випадків Закарпатська область – 21368 випадків Запорізька область – 23800 випадків Івано-Франківська область – 31859 випадків Київська область – 30342 випадків Кіровоградська область – 4258 випадків Луганська область – 5666 випадків Львівська область – 40879 випадків Миколаївська область – 14957 випадків Одеська область – 37365 випадків Полтавська область – 18243 випадків Рівненська область – 27912 випадків Сумська область – 22612 випадків Тернопільська область – 25566 випадків Харківська область – 51398 випадків Херсонська область – 8549 випадків Хмельницька область – 26227 випадків Черкаська область – 17748 випадків Чернівецька область – 31034 випадків Чернігівська область – 14444 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.