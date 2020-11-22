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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (22.11.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 листопада в Україні зафіксовано 12079 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 489, медпрацівників – 375).

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1134
  • летальних випадків –

138
  • одужало (особи) –

4604

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

34397
  • методом ПЛР —

27998
  • методом ІФА —

6399

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

624744
  • одужало (особи) –

286917
  • летальних випадків –

10951
  • проведено ПЛР-тестувань –

4182331

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

59006

випадків

Вінницька область –

15314

випадків

Волинська область –

21456

випадків

Дніпропетровська область –

28561

випадків

Донецька область –

20026

випадків

Житомирська область –

26154

випадків

Закарпатська область –

21368

випадків

Запорізька область –

23800

випадків

Івано-Франківська область –

31859

випадків

Київська область –

30342

випадків

Кіровоградська область –

4258

випадків

Луганська область –

5666

випадків

Львівська область –

40879

випадків

Миколаївська область –

14957

випадків

Одеська область –

37365

випадків

Полтавська область –

18243

випадків

Рівненська область –

27912

випадків

Сумська область –

22612

випадків

Тернопільська область –

25566

випадків

Харківська область –

51398

випадків

Херсонська область –

8549

випадків

Хмельницька область –

26227

випадків

Черкаська область –

17748

випадків

Чернівецька область –

31034

випадків

Чернігівська область –

14444

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765)  областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ  за номером 0 800 60 20 19

 МОЗ  України

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