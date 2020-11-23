Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (23.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 листопада в Україні зафіксовано 10945 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 491, медпрацівників – 447).

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1165 летальних випадків – 124 одужало (особи) – 4143 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 28374 методом ПЛР — 25253 методом ІФА — 3121 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 635689 одужало (особи) – 291060 летальних випадків – 11075 проведено ПЛР-тестувань – 4243600

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 60218 випадків Вінницька область – 15476 випадків Волинська область – 21864 випадків Дніпропетровська область – 29654 випадків Донецька область – 20262 випадків Житомирська область – 26966 випадків Закарпатська область – 21538 випадків Запорізька область – 24442 випадків Івано-Франківська область – 32296 випадків Київська область – 31212 випадків Кіровоградська область – 4358 випадків Луганська область – 5679 випадків Львівська область – 41279 випадків Миколаївська область – 15320 випадків Одеська область – 37901 випадків Полтавська область – 18557 випадків Рівненська область – 28194 випадків Сумська область – 23167 випадків Тернопільська область – 25813 випадків Харківська область – 51637 випадків Херсонська область – 8704 випадків Хмельницька область – 26430 випадків Черкаська область – 18292 випадків Чернівецька область – 31369 випадків Чернігівська область – 15061 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1212), Дніпропетровській (1093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ України