Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (23.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 листопада в Україні зафіксовано 10945 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 491, медпрацівників – 447).
|
Також за останню добу:
|
|
|
1165
|
|
124
|
|
4143
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
28374
|
|
25253
|
|
3121
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
635689
|
|
291060
|
|
11075
|
|
4243600
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
60218
|
випадків
|
Вінницька область –
|
15476
|
випадків
|
Волинська область –
|
21864
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
29654
|
випадків
|
Донецька область –
|
20262
|
випадків
|
Житомирська область –
|
26966
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
21538
|
випадків
|
Запорізька область –
|
24442
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
32296
|
випадків
|
Київська область –
|
31212
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
4358
|
випадків
|
Луганська область –
|
5679
|
випадків
|
Львівська область –
|
41279
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
15320
|
випадків
|
Одеська область –
|
37901
|
випадків
|
Полтавська область –
|
18557
|
випадків
|
Рівненська область –
|
28194
|
випадків
|
Сумська область –
|
23167
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
25813
|
випадків
|
Харківська область –
|
51637
|
випадків
|
Херсонська область –
|
8704
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
26430
|
випадків
|
Черкаська область –
|
18292
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
31369
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
15061
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1212), Дніпропетровській (1093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ України