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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (23.11.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 листопада в Україні зафіксовано 10945 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 491, медпрацівників – 447).

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1165
  • летальних випадків –

124
  • одужало (особи) –

4143

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

28374
  • методом ПЛР —

25253
  • методом ІФА —

3121

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

635689
  • одужало (особи) –

291060
  • летальних випадків –

11075
  • проведено ПЛР-тестувань –

4243600

 

 

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

60218

випадків

Вінницька область –

15476

випадків

Волинська область –

21864

випадків

Дніпропетровська область –

29654

випадків

Донецька область –

20262

випадків

Житомирська область –

26966

випадків

Закарпатська область –

21538

випадків

Запорізька область –

24442

випадків

Івано-Франківська область –

32296

випадків

Київська область –

31212

випадків

Кіровоградська область –

4358

випадків

Луганська область –

5679

випадків

Львівська область –

41279

випадків

Миколаївська область –

15320

випадків

Одеська область –

37901

випадків

Полтавська область –

18557

випадків

Рівненська область –

28194

випадків

Сумська область –

23167

випадків

Тернопільська область –

25813

випадків

Харківська область –

51637

випадків

Херсонська область –

8704

випадків

Хмельницька область –

26430

випадків

Черкаська область –

18292

випадків

Чернівецька область –

31369

випадків

Чернігівська область –

15061

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1212), Дніпропетровській (1093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ України

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