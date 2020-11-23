Максим Степанов: Від початку пандемії кількість ліжок для госпіталізації пацієнтів із COVID-19 збільшена у 4,5 рази

З початку пандемії COVID-19 МОЗ збільшило кількість ліжок для госпіталізації пацієнтів із коронавірусною хворобою у 4,5 рази. Про це Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив під час щоденного онлайн-брифінгу.

«Кількість ліжок, відведених під лікування COVID-19, наразі становить 53 445 одиниць. Для прикладу: на початку епідемії в Україні «умовних» ліжок для лікування коронавірусної хвороби було лише 12 704. Тобто, ми збільшили їх кількість майже в 4,5 рази», — повідомив очільник МОЗ.

Наразі прораховано, що кількість відповідних ліжко-місць буде доведено до близько 90 тисяч по країні.

«Це 50% всіх ліжок, що є в країні, які можна відвести під лікування коронавірусної хвороби. При цьому в лікарнях на сьогоднішній ранок перебувають 27 792 пацієнти. Отже, заповненість ліжок в цілому по країні складає 52%», — поінформував Міністр.

Разом із цим триває процес збільшення й кількості ліжок із підведеним киснем. На сьогодні в Україні їх налічується 25 996 — із підведеним централізованим кисневим постачанням або кисневим концентратором. Наразі вільними залишаються 12 168 ліжко-місць. Але в деяких регіонах України ситуація із цим показником є несприятливою.

«Є регіони, де ситуація з кількістю вільних ліжок із киснем досить напружена. Це — місто Київ, Черкаська та Харківська області. Разом з цим в нас є чітке розуміння щодо збільшення ліжок, забезпечених киснем, в тому числі з місцевою владою. Адже саме місцева влада є власником лікарень, які зараз лікують хворих на COVID-19», — заявив Максим Степанов.

Нагадаємо, що раніше Максим Степанов заявив, що вітчизняна медична система може не витримати навантаження у разі, коли в країні певний період фіксуватиметься до 30 тисяч нових випадків COVID-19 на добу.

МОЗ України