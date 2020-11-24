Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (24.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 24 листопада в Україні зафіксовано 12287 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 533, медпрацівників – 570). Кількість активних хворих становить 337 355.
|
Також за останню добу:
|
|
|
1403
|
|
188
|
|
8298
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
61567
|
|
35425
|
|
26142
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
647976
|
|
299358
|
|
11263
|
|
4279025
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
61640
|
випадків
|
Вінницька область –
|
15658
|
випадків
|
Волинська область –
|
22221
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
30606
|
випадків
|
Донецька область –
|
20498
|
випадків
|
Житомирська область –
|
27157
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
21903
|
випадків
|
Запорізька область –
|
25242
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
32826
|
випадків
|
Київська область –
|
32301
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
4455
|
випадків
|
Луганська область –
|
5719
|
випадків
|
Львівська область –
|
42050
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
15745
|
випадків
|
Одеська область –
|
38766
|
випадків
|
Полтавська область –
|
19143
|
випадків
|
Рівненська область –
|
28461
|
випадків
|
Сумська область –
|
23896
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
26051
|
випадків
|
Харківська область –
|
51992
|
випадків
|
Херсонська область –
|
8869
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
26624
|
випадків
|
Черкаська область –
|
19038
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
31710
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
15405
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1422), Київській (1089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) та Запорізькій (800) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19
МОЗ України