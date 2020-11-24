Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (24.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 24 листопада в Україні зафіксовано 12287 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 533, медпрацівників – 570). Кількість активних хворих становить 337 355.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1403 летальних випадків – 188 одужало (особи) – 8298 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 61567 методом ПЛР — 35425 методом ІФА — 26142 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 647976 одужало (особи) – 299358 летальних випадків – 11263 проведено ПЛР-тестувань – 4279025

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 61640 випадків Вінницька область – 15658 випадків Волинська область – 22221 випадків Дніпропетровська область – 30606 випадків Донецька область – 20498 випадків Житомирська область – 27157 випадків Закарпатська область – 21903 випадків Запорізька область – 25242 випадків Івано-Франківська область – 32826 випадків Київська область – 32301 випадків Кіровоградська область – 4455 випадків Луганська область – 5719 випадків Львівська область – 42050 випадків Миколаївська область – 15745 випадків Одеська область – 38766 випадків Полтавська область – 19143 випадків Рівненська область – 28461 випадків Сумська область – 23896 випадків Тернопільська область – 26051 випадків Харківська область – 51992 випадків Херсонська область – 8869 випадків Хмельницька область – 26624 випадків Черкаська область – 19038 випадків Чернівецька область – 31710 випадків Чернігівська область – 15405 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1422), Київській (1089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) та Запорізькій (800) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.