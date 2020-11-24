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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (24.11.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 24 листопада в Україні зафіксовано 12287 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 533, медпрацівників – 570). Кількість активних хворих становить 337 355.

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1403
  • летальних випадків –

188
  • одужало (особи) –

8298

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

61567
  • методом ПЛР —

35425
  • методом ІФА —

26142

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

647976
  • одужало (особи) –

299358
  • летальних випадків –

11263
  • проведено ПЛР-тестувань –

4279025

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

61640

випадків

Вінницька область –

15658

випадків

Волинська область –

22221

випадків

Дніпропетровська область –

30606

випадків

Донецька область –

20498

випадків

Житомирська область –

27157

випадків

Закарпатська область –

21903

випадків

Запорізька область –

25242

випадків

Івано-Франківська область –

32826

випадків

Київська область –

32301

випадків

Кіровоградська область –

4455

випадків

Луганська область –

5719

випадків

Львівська область –

42050

випадків

Миколаївська область –

15745

випадків

Одеська область –

38766

випадків

Полтавська область –

19143

випадків

Рівненська область –

28461

випадків

Сумська область –

23896

випадків

Тернопільська область –

26051

випадків

Харківська область –

51992

випадків

Херсонська область –

8869

випадків

Хмельницька область –

26624

випадків

Черкаська область –

19038

випадків

Чернівецька область –

31710

випадків

Чернігівська область –

15405

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1422), Київській (1089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) та Запорізькій (800) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ  за номером 0 800 60 20 19

МОЗ України

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