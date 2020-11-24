МОЗ та МВС опрацьовують проєкт щодо створення єдиного аеромедичного простору для транспортування «важких» пацієнтів

Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство внутрішніх справ України готуються до запуску пілотного проєкту на 2021 рік, за яким буде створено єдиний аеромедичний простір для транспортування «важких» пацієнтів у двох областях України. Відтак, МОЗ та МВС розпочали тісну взаємодію щодо забезпечення логістики та залучення авіаційної техніки для підтримки якісного та своєчасного забезпечення потреб у сфері охорони здоров’я.

«Даний пілотний проєкт передбачатиме залучення аеротехнічних можливостей (суден авіаційної системи МВС, зокрема літаків та гелікоптерів ДСНС та Нацполіції), які цілодобово чергуватимуть разом із бригадами служби екстреної медичної допомоги, щоб оперативно транспортувати пацієнтів у випадках ургентних, надзвичайних ситуацій, ДТП тощо до відповідних закладів охорони здоров’я у разі, коли неможливо скористатись автомобільним транспортом», — зазначив під час онлайн-брифінгу заступник Міністра охорони здоров’я України Ігор Іващенко.

Серед іншого, проєктом передбачена реалізація системи доставки донорських органів та реципієнтів у межах проведення трансплантацій.

Нагадаємо, раніше Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вже за 2 роки Україна зможе досягнути трансплантаційної незалежності.

МОЗ України