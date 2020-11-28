Медичну реабілітацію за Програмою медгарантій пацієнти можуть отримати і в приватних закладах

Цей рік показав, що медична реабілітація дуже потрібна українським пацієнтам. Загалом на надання послуг з медичної реабілітації НСЗУ законтрактувала 249 медзакладів, 4 з яких приватні.

Завдяки Програмі медичних гарантій медичну реабілітацію виділили в окремий напрям і вперше передбачили на цей вид допомоги окремий бюджет. Ця послуга покликана допомогти людині у відновленні порушених чи втрачених фізичних навичок та пристосуватися до нових умов життя після лікування. Йдеться про реабілітацію пацієнтів при захворюваннях у підгострому та відновлювальному періодах. Тобто поза межами гострого періоду.

За Програмою медичних гарантій, пацієнт отримує безоплатно такі послуги з медичної реабілітації - догляд та консультації, формування індивідуальної програми реабілітації, моніторинг стану пацієнта, консультації лікарів інших спеціальностей, послуги з медичної реабілітації, а також навчання пацієнтів та їхніх доглядачів особливостям догляду за людиною, запобіганню можливих ускладнень.

Такі послуги пацієнти можуть отримати за трьома пакетами. Перший - медична реабілітація дорослим і дітям від трьох років з ураженнями нервової системи. З квітня, тобто від початку дії Програми медичних гарантій, цю послугу отримали майже 15 тис. пацієнтів. На цей пакет договір з НСЗУ підписали 212 медзакладів. Ще один пакет - реабілітація дорослих і дітей від трьох років з ураженнями опорно-рухового апарату. З початку квітня цю послугу, за даними електронної системи охорони здоров’я, отримали 7830 пацієнтів. Послугу можна отримати у 223 медзакладах, які підписали договір з НСЗУ на цей пакет. Також в окремий пакет виділили реабілітацію дітей віком до трьох років, які народились передчасно або хворими. Майже 7 тисяч дітей отримали цю допомогу з квітня. Її надають 63 медзаклади, які мають договір з НСЗУ.

Загалом на надання послуг з медичної реабілітації НСЗУ законтрактувала 249 медзакладів, 4 з яких приватні. Послуги за цими пакетами надають як стаціонарно, так і амбулаторно. Реабілітацію пацієнтів у гострому періоді захворювання передбачено в пакетах послуг, які надаються в стаціонарі.

У 2021 році НСЗУ планує і надалі розвивати напрям медичної реабілітації. Оскільки поточний рік показав, що цей вид допомоги дуже потрібен пацієнтам. Зараз у НСЗУ тривають засідання Робочих груп, на яких провідні експерти галузі обговорюють, як покращити Програму медичних гарантій у наступному році. Одна з груп працює за напрямом реабілітації. Експерти цієї групи обговорили вимоги інклюзивності до медичних закладів та необхідність впровадження мультидисциплінарних команд.

Вони запропонували додати до вимог за цим пакетом у наступному році оцінювання стану та можливості пацієнта отримувати послугу реабілітації на амбулаторному або стаціонарному рівні. А також звернули увагу на важливість психологічного супроводу пацієнтів після перенесених травм чи операцій.

Обсяг фінансування реабілітації у наступному році залежатиме від того, яку суму на Програму медичних гарантій затвердить у державному бюджеті Парламент.

Національна служба здоров’я України