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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (26.11.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 26 листопада в Україні зафіксовано 15331 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 659, медпрацівників – 606). Кількість активних хворих становить 348 077.

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1955
  • летальних випадків –

225
  • одужало (особи) –

9617

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

76911
  • методом ПЛР —

49323
  • методом ІФА —

27588

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

677189
  • одужало (особи) –

317395
  • летальних випадків –

11717
  • проведено ПЛР-тестувань –

4373786

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

64019

випадків

Вінницька область –

16370

випадків

Волинська область –

22906

випадків

Дніпропетровська область –

33115

випадків

Донецька область –

21344

випадків

Житомирська область –

27926

випадків

Закарпатська область –

22425

випадків

Запорізька область –

27226

випадків

Івано-Франківська область –

34045

випадків

Київська область –

34241

випадків

Кіровоградська область –

4706

випадків

Луганська область –

5925

випадків

Львівська область –

43611

випадків

Миколаївська область –

16731

випадків

Одеська область –

40535

випадків

Полтавська область –

20204

випадків

Рівненська область –

29320

випадків

Сумська область –

25662

випадків

Тернопільська область –

26752

випадків

Харківська область –

53433

випадків

Херсонська область –

9345

випадків

Хмельницька область –

27703

випадків

Черкаська область –

20668

випадків

Чернівецька область –

32492

випадків

Чернігівська область –

16485

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1399), Дніпропетровській (1254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях.

МОЗ України

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