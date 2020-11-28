Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (26.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 26 листопада в Україні зафіксовано 15331 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 659, медпрацівників – 606). Кількість активних хворих становить 348 077.
|
Також за останню добу:
|
|
|
1955
|
|
225
|
|
9617
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
76911
|
|
49323
|
|
27588
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
677189
|
|
317395
|
|
11717
|
|
4373786
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
64019
|
випадків
|
Вінницька область –
|
16370
|
випадків
|
Волинська область –
|
22906
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
33115
|
випадків
|
Донецька область –
|
21344
|
випадків
|
Житомирська область –
|
27926
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
22425
|
випадків
|
Запорізька область –
|
27226
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
34045
|
випадків
|
Київська область –
|
34241
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
4706
|
випадків
|
Луганська область –
|
5925
|
випадків
|
Львівська область –
|
43611
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
16731
|
випадків
|
Одеська область –
|
40535
|
випадків
|
Полтавська область –
|
20204
|
випадків
|
Рівненська область –
|
29320
|
випадків
|
Сумська область –
|
25662
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
26752
|
випадків
|
Харківська область –
|
53433
|
випадків
|
Херсонська область –
|
9345
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
27703
|
випадків
|
Черкаська область –
|
20668
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
32492
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
16485
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1399), Дніпропетровській (1254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях.
МОЗ України