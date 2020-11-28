Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (26.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 26 листопада в Україні зафіксовано 15331 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 659, медпрацівників – 606). Кількість активних хворих становить 348 077.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1955 летальних випадків – 225 одужало (особи) – 9617 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 76911 методом ПЛР — 49323 методом ІФА — 27588 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 677189 одужало (особи) – 317395 летальних випадків – 11717 проведено ПЛР-тестувань – 4373786

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 64019 випадків Вінницька область – 16370 випадків Волинська область – 22906 випадків Дніпропетровська область – 33115 випадків Донецька область – 21344 випадків Житомирська область – 27926 випадків Закарпатська область – 22425 випадків Запорізька область – 27226 випадків Івано-Франківська область – 34045 випадків Київська область – 34241 випадків Кіровоградська область – 4706 випадків Луганська область – 5925 випадків Львівська область – 43611 випадків Миколаївська область – 16731 випадків Одеська область – 40535 випадків Полтавська область – 20204 випадків Рівненська область – 29320 випадків Сумська область – 25662 випадків Тернопільська область – 26752 випадків Харківська область – 53433 випадків Херсонська область – 9345 випадків Хмельницька область – 27703 випадків Черкаська область – 20668 випадків Чернівецька область – 32492 випадків Чернігівська область – 16485 випадків