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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 27 листопада в Україні зафіксовано зафіксовано 16218 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 666, медпрацівників – 655). Кількість активних хворих складає 355 260 осіб.

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

2069
  • летальних випадків –

192
  • одужало (особи) –

8843

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

72789
  • методом ПЛР —

46005
  • методом ІФА —

26784

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

693407
  • одужало (особи) –

326238
  • летальних випадків –

11909
  • проведено ПЛР-тестувань –

4419791

 

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

65539

випадків

Вінницька область –

16710

випадків

Волинська область –

23273

випадків

Дніпропетровська область –

34888

випадків

Донецька область –

21786

випадків

Житомирська область –

28481

випадків

Закарпатська область –

22748

випадків

Запорізька область –

28229

випадків

Івано-Франківська область –

34696

випадків

Київська область –

35235

випадків

Кіровоградська область –

4824

випадків

Луганська область –

6061

випадків

Львівська область –

44509

випадків

Миколаївська область –

17167

випадків

Одеська область –

41501

випадків

Полтавська область –

20701

випадків

Рівненська область –

29875

випадків

Сумська область –

26590

випадків

Тернопільська область –

27050

випадків

Харківська область –

54028

випадків

Херсонська область –

9633

випадків

Хмельницька область –

28350

випадків

Черкаська область –

21402

випадків

Чернівецька область –

33018

випадків

Чернігівська область –

17113

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  Дніпропетровській (1773), м. Київ (1520), Запорізькій (1003), Київській (994), та Одеській (966) областях.

МОЗ України

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