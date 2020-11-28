Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 27 листопада в Україні зафіксовано зафіксовано 16218 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 666, медпрацівників – 655). Кількість активних хворих складає 355 260 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
|
2069
|
|
192
|
|
8843
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
72789
|
|
46005
|
|
26784
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
693407
|
|
326238
|
|
11909
|
|
4419791
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
65539
|
випадків
|
Вінницька область –
|
16710
|
випадків
|
Волинська область –
|
23273
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
34888
|
випадків
|
Донецька область –
|
21786
|
випадків
|
Житомирська область –
|
28481
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
22748
|
випадків
|
Запорізька область –
|
28229
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
34696
|
випадків
|
Київська область –
|
35235
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
4824
|
випадків
|
Луганська область –
|
6061
|
випадків
|
Львівська область –
|
44509
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
17167
|
випадків
|
Одеська область –
|
41501
|
випадків
|
Полтавська область –
|
20701
|
випадків
|
Рівненська область –
|
29875
|
випадків
|
Сумська область –
|
26590
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
27050
|
випадків
|
Харківська область –
|
54028
|
випадків
|
Херсонська область –
|
9633
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
28350
|
випадків
|
Черкаська область –
|
21402
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
33018
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
17113
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1773), м. Київ (1520), Запорізькій (1003), Київській (994), та Одеській (966) областях.
МОЗ України