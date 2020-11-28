Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 27 листопада в Україні зафіксовано зафіксовано 16218 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 666, медпрацівників – 655). Кількість активних хворих складає 355 260 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2069 летальних випадків – 192 одужало (особи) – 8843 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 72789 методом ПЛР — 46005 методом ІФА — 26784 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 693407 одужало (особи) – 326238 летальних випадків – 11909 проведено ПЛР-тестувань – 4419791

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 65539 випадків Вінницька область – 16710 випадків Волинська область – 23273 випадків Дніпропетровська область – 34888 випадків Донецька область – 21786 випадків Житомирська область – 28481 випадків Закарпатська область – 22748 випадків Запорізька область – 28229 випадків Івано-Франківська область – 34696 випадків Київська область – 35235 випадків Кіровоградська область – 4824 випадків Луганська область – 6061 випадків Львівська область – 44509 випадків Миколаївська область – 17167 випадків Одеська область – 41501 випадків Полтавська область – 20701 випадків Рівненська область – 29875 випадків Сумська область – 26590 випадків Тернопільська область – 27050 випадків Харківська область – 54028 випадків Херсонська область – 9633 випадків Хмельницька область – 28350 випадків Черкаська область – 21402 випадків Чернівецька область – 33018 випадків Чернігівська область – 17113 випадків