Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 28 листопада в Україні зафіксовано 16294 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 689, медпрацівників – 631). Кількість активних хворих 362 473.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1639 летальних випадків – 184 одужало (особи) – 8897 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 67348 методом ПЛР — 43458 методом ІФА — 23890 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 709701 одужало (особи) – 335135 летальних випадків – 12093 проведено ПЛР-тестувань – 4463249

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 67278 випадків Вінницька область – 17051 випадків Волинська область – 23656 випадків Дніпропетровська область – 36487 випадків Донецька область – 22210 випадків Житомирська область – 29098 випадків Закарпатська область – 22974 випадків Запорізька область – 29296 випадків Івано-Франківська область – 35374 випадків Київська область – 36214 випадків Кіровоградська область – 4941 випадків Луганська область – 6185 випадків Львівська область – 45052 випадків Миколаївська область – 17710 випадків Одеська область – 42851 випадків Полтавська область – 21490 випадків Рівненська область – 30430 випадків Сумська область – 27603 випадків Тернопільська область – 27425 випадків Харківська область – 54517 випадків Херсонська область – 9845 випадків Хмельницька область – 28917 випадків Черкаська область – 22053 випадків Чернівецька область – 33291 випадків Чернігівська область – 17753 випадків