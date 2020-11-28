Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 28 листопада в Україні зафіксовано 16294 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 689, медпрацівників – 631). Кількість активних хворих 362 473.
|
Також за останню добу:
|
|
|
1639
|
|
184
|
|
8897
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
67348
|
|
43458
|
|
23890
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
709701
|
|
335135
|
|
12093
|
|
4463249
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
67278
|
випадків
|
Вінницька область –
|
17051
|
випадків
|
Волинська область –
|
23656
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
36487
|
випадків
|
Донецька область –
|
22210
|
випадків
|
Житомирська область –
|
29098
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
22974
|
випадків
|
Запорізька область –
|
29296
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
35374
|
випадків
|
Київська область –
|
36214
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
4941
|
випадків
|
Луганська область –
|
6185
|
випадків
|
Львівська область –
|
45052
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
17710
|
випадків
|
Одеська область –
|
42851
|
випадків
|
Полтавська область –
|
21490
|
випадків
|
Рівненська область –
|
30430
|
випадків
|
Сумська область –
|
27603
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
27425
|
випадків
|
Харківська область –
|
54517
|
випадків
|
Херсонська область –
|
9845
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
28917
|
випадків
|
Черкаська область –
|
22053
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
33291
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
17753
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1739), Дніпропетровській (1599), Одеській (1350), Запорізькій (1067) та Сумській (1013) областях.
МОЗ України