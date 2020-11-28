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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 28 листопада в Україні зафіксовано 16294 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 689, медпрацівників – 631). Кількість активних хворих 362 473.

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1639
  • летальних випадків –

184
  • одужало (особи) –

8897

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

67348
  • методом ПЛР —

43458
  • методом ІФА —

23890

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

709701
  • одужало (особи) –

335135
  • летальних випадків –

12093
  • проведено ПЛР-тестувань –

4463249

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

67278

випадків

Вінницька область –

17051

випадків

Волинська область –

23656

випадків

Дніпропетровська область –

36487

випадків

Донецька область –

22210

випадків

Житомирська область –

29098

випадків

Закарпатська область –

22974

випадків

Запорізька область –

29296

випадків

Івано-Франківська область –

35374

випадків

Київська область –

36214

випадків

Кіровоградська область –

4941

випадків

Луганська область –

6185

випадків

Львівська область –

45052

випадків

Миколаївська область –

17710

випадків

Одеська область –

42851

випадків

Полтавська область –

21490

випадків

Рівненська область –

30430

випадків

Сумська область –

27603

випадків

Тернопільська область –

27425

випадків

Харківська область –

54517

випадків

Херсонська область –

9845

випадків

Хмельницька область –

28917

випадків

Черкаська область –

22053

випадків

Чернівецька область –

33291

випадків

Чернігівська область –

17753

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1739), Дніпропетровській (1599), Одеській (1350), Запорізькій (1067) та Сумській (1013) областях.

МОЗ України

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