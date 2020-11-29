Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 29 листопада в Україні зафіксовано 12978 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 599, медпрацівників – 408). Кількість активних хворих становить 371 088 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
|
1561
|
|
120
|
|
4243
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
49180
|
|
39233
|
|
9947
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
722679
|
|
339378
|
|
12213
|
|
4502482
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
69018
|
випадків
|
Вінницька область –
|
17272
|
випадків
|
Волинська область –
|
23905
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
37651
|
випадків
|
Донецька область –
|
22602
|
випадків
|
Житомирська область –
|
29590
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
23065
|
випадків
|
Запорізька область –
|
30150
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
35930
|
випадків
|
Київська область –
|
36996
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
5085
|
випадків
|
Луганська область –
|
6239
|
випадків
|
Львівська область –
|
45636
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
18173
|
випадків
|
Одеська область –
|
44131
|
випадків
|
Полтавська область –
|
21779
|
випадків
|
Рівненська область –
|
30807
|
випадків
|
Сумська область –
|
28185
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
27662
|
випадків
|
Харківська область –
|
55221
|
випадків
|
Херсонська область –
|
10009
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
29419
|
випадків
|
Черкаська область –
|
22529
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
33512
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
18113
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1740), Одеській (1280), Дніпропетровській (1164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19
МОЗ України