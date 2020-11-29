29. 11. 2020
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 29 листопада в Україні зафіксовано 12978 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 599, медпрацівників – 408). Кількість активних хворих становить 371 088 осіб.

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1561
  • летальних випадків –

120
  • одужало (особи) –

4243

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

49180
  • методом ПЛР —

39233
  • методом ІФА —

9947

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

722679
  • одужало (особи) –

339378
  • летальних випадків –

12213
  • проведено ПЛР-тестувань –

4502482

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

69018

випадків

Вінницька область –

17272

випадків

Волинська область –

23905

випадків

Дніпропетровська область –

37651

випадків

Донецька область –

22602

випадків

Житомирська область –

29590

випадків

Закарпатська область –

23065

випадків

Запорізька область –

30150

випадків

Івано-Франківська область –

35930

випадків

Київська область –

36996

випадків

Кіровоградська область –

5085

випадків

Луганська область –

6239

випадків

Львівська область –

45636

випадків

Миколаївська область –

18173

випадків

Одеська область –

44131

випадків

Полтавська область –

21779

випадків

Рівненська область –

30807

випадків

Сумська область –

28185

випадків

Тернопільська область –

27662

випадків

Харківська область –

55221

випадків

Херсонська область –

10009

випадків

Хмельницька область –

29419

випадків

Черкаська область –

22529

випадків

Чернівецька область –

33512

випадків

Чернігівська область –

18113

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1740), Одеській (1280), Дніпропетровській (1164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ  за номером 0 800 60 20 19

 МОЗ  України

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