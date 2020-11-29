Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 29 листопада в Україні зафіксовано 12978 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 599, медпрацівників – 408). Кількість активних хворих становить 371 088 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1561 летальних випадків – 120 одужало (особи) – 4243 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 49180 методом ПЛР — 39233 методом ІФА — 9947 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 722679 одужало (особи) – 339378 летальних випадків – 12213 проведено ПЛР-тестувань – 4502482

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 69018 випадків Вінницька область – 17272 випадків Волинська область – 23905 випадків Дніпропетровська область – 37651 випадків Донецька область – 22602 випадків Житомирська область – 29590 випадків Закарпатська область – 23065 випадків Запорізька область – 30150 випадків Івано-Франківська область – 35930 випадків Київська область – 36996 випадків Кіровоградська область – 5085 випадків Луганська область – 6239 випадків Львівська область – 45636 випадків Миколаївська область – 18173 випадків Одеська область – 44131 випадків Полтавська область – 21779 випадків Рівненська область – 30807 випадків Сумська область – 28185 випадків Тернопільська область – 27662 випадків Харківська область – 55221 випадків Херсонська область – 10009 випадків Хмельницька область – 29419 випадків Черкаська область – 22529 випадків Чернівецька область – 33512 випадків Чернігівська область – 18113 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1740), Одеській (1280), Дніпропетровській (1164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.