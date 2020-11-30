Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (30.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 30 листопада в Україні зафіксовано 9946 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 570, медпрацівників – 360). Кількість активних хворих становить 375 149 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1161 летальних випадків – 114 одужало (особи) – 5771 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 31901 методом ПЛР — 26290 методом ІФА — 5611 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 732625 одужало (особи) – 345149 летальних випадків – 12327 проведено ПЛР-тестувань – 4528772

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 70478 випадків Вінницька область – 17405 випадків Волинська область – 24135 випадків Дніпропетровська область – 38789 випадків Донецька область – 22807 випадків Житомирська область – 29911 випадків Закарпатська область – 23193 випадків Запорізька область – 30875 випадків Івано-Франківська область – 36434 випадків Київська область – 37687 випадків Кіровоградська область – 5286 випадків Луганська область – 6274 випадків Львівська область – 46078 випадків Миколаївська область – 18535 випадків Одеська область – 44949 випадків Полтавська область – 22055 випадків Рівненська область – 30956 випадків Сумська область – 28831 випадків Тернопільська область – 27849 випадків Харківська область – 55341 випадків Херсонська область – 10149 випадків Хмельницька область – 29577 випадків Черкаська область – 22924 випадків Чернівецька область – 33732 випадків Чернігівська область – 18375 випадків