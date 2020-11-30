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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (30.11.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 30 листопада в Україні зафіксовано 9946 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 570, медпрацівників – 360). Кількість активних хворих становить 375 149 осіб.

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1161
  • летальних випадків –

114
  • одужало (особи) –

5771

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

31901
  • методом ПЛР —

26290
  • методом ІФА —

5611

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

732625
  • одужало (особи) –

345149
  • летальних випадків –

12327
  • проведено ПЛР-тестувань –

4528772

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

70478

випадків

Вінницька область –

17405

випадків

Волинська область –

24135

випадків

Дніпропетровська область –

38789

випадків

Донецька область –

22807

випадків

Житомирська область –

29911

випадків

Закарпатська область –

23193

випадків

Запорізька область –

30875

випадків

Івано-Франківська область –

36434

випадків

Київська область –

37687

випадків

Кіровоградська область –

5286

випадків

Луганська область –

6274

випадків

Львівська область –

46078

випадків

Миколаївська область –

18535

випадків

Одеська область –

44949

випадків

Полтавська область –

22055

випадків

Рівненська область –

30956

випадків

Сумська область –

28831

випадків

Тернопільська область –

27849

випадків

Харківська область –

55341

випадків

Херсонська область –

10149

випадків

Хмельницька область –

29577

випадків

Черкаська область –

22924

випадків

Чернівецька область –

33732

випадків

Чернігівська область –

18375

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1460), Дніпропетровській (1138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.

МОЗ України

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