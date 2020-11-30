Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (30.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 30 листопада в Україні зафіксовано 9946 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 570, медпрацівників – 360). Кількість активних хворих становить 375 149 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
|
1161
|
|
114
|
|
5771
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
31901
|
|
26290
|
|
5611
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
732625
|
|
345149
|
|
12327
|
|
4528772
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
70478
|
випадків
|
Вінницька область –
|
17405
|
випадків
|
Волинська область –
|
24135
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
38789
|
випадків
|
Донецька область –
|
22807
|
випадків
|
Житомирська область –
|
29911
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
23193
|
випадків
|
Запорізька область –
|
30875
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
36434
|
випадків
|
Київська область –
|
37687
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
5286
|
випадків
|
Луганська область –
|
6274
|
випадків
|
Львівська область –
|
46078
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
18535
|
випадків
|
Одеська область –
|
44949
|
випадків
|
Полтавська область –
|
22055
|
випадків
|
Рівненська область –
|
30956
|
випадків
|
Сумська область –
|
28831
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
27849
|
випадків
|
Харківська область –
|
55341
|
випадків
|
Херсонська область –
|
10149
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
29577
|
випадків
|
Черкаська область –
|
22924
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
33732
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
18375
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1460), Дніпропетровській (1138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.
МОЗ України