Максим Степанов: Підвищення зарплати медпрацівникам — одне із ключових завдань системи охорони здоров’я

Підвищення зарплат працівникам галузі охорони здоров’я — одне із ключових завдань МОЗ на сьогодні. Про це заявив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час щоденного брифінгу. Також він підкреслив, що МОЗ відстоюватиме свій бюджетний запит, адже в ньому визначений розмір справедливої заробітної плати медпрацівникам.

Наразі ж у бюджеті, який Кабінет Міністрів України відправив на голосування у Верховну Раду, таке підвищення не передбачене.

“Ще в серпні МОЗ подало свій бюджетний запит, в якому чітко визначено розмір справедливої заробітної плати наших медичних працівників. Передбачено зарплати лікарям у розмірі 23 тисяч гривень, медичної сестри — на рівні 17 тисяч гривень, молодшого медичного персоналу — на рівні 12 тисяч гривень. Але у редакції бюджету, яку Кабмін відправив на голосування у Верховну Раду, ці кошти не передбачені. Тому за цей бюджет я, як міністр охорони здоров’я — не голосував. Я категорично не погоджуюсь з тим, щоб наші лікарі отримували найнижчу заробітну плату в Україні. І буду битися до кінця, аби ці пропозиції були враховані”, — повідомив очільник МОЗ.

Міністр також наголосив, що лікарі не виходять на мітинги, аби заявити про свої права, адже вони зайняті лікуванням пацієнтів. 29 років влада користувалася цим, бо голос лікарів нікому було захищати.

“Зараз я точно можу сказати, що буду їх захищати до останнього. Адже, якщо ми не змінимо ситуацію зараз, через декілька років ці лікарі просто емігрують. На таку зарплату просто неможливо прожити”, — зазначив Максим Степанов.

Нагадаємо, що збільшення фінансування медицини в Україні необхідне для того, щоб не допустити занепаду галузі і розпочати процес її відродження. Нинішніх 3-3,5% ВВП замало, щоб забезпечити належний рівень надання медичних послуг.

МОЗ України