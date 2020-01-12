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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 30 листопада в Україні зафіксовано 12498 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 586, медпрацівників – 646). Кількість активних хворих становить 377 403 особи.

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1470
  • летальних випадків –

221
  • одужало (особи) –

10023

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

62327
  • методом ПЛР —

33817
  • методом ІФА —

28510

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

745123
  • одужало (особи) –

355172
  • летальних випадків –

12548
  • проведено ПЛР-тестувань –

4562589

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

72277

випадків

Вінницька область –

17569

випадків

Волинська область –

24483

випадків

Дніпропетровська область –

39659

випадків

Донецька область –

23157

випадків

Житомирська область –

30100

випадків

Закарпатська область –

23438

випадків

Запорізька область –

31608

випадків

Івано-Франківська область –

37017

випадків

Київська область –

38528

випадків

Кіровоградська область –

5382

випадків

Луганська область –

6350

випадків

Львівська область –

46891

випадків

Миколаївська область –

18985

випадків

Одеська область –

45838

випадків

Полтавська область –

22763

випадків

Рівненська область –

31283

випадків

Сумська область –

29627

випадків

Тернопільська область –

28095

випадків

Харківська область –

55702

випадків

Херсонська область –

10371

випадків

Хмельницька область –

29751

випадків

Черкаська область –

23590

випадків

Чернівецька область –

33942

випадків

Чернігівська область –

18717

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.

МОЗ України

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