Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 30 листопада в Україні зафіксовано 12498 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 586, медпрацівників – 646). Кількість активних хворих становить 377 403 особи.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1470 летальних випадків – 221 одужало (особи) – 10023 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 62327 методом ПЛР — 33817 методом ІФА — 28510 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 745123 одужало (особи) – 355172 летальних випадків – 12548 проведено ПЛР-тестувань – 4562589

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 72277 випадків Вінницька область – 17569 випадків Волинська область – 24483 випадків Дніпропетровська область – 39659 випадків Донецька область – 23157 випадків Житомирська область – 30100 випадків Закарпатська область – 23438 випадків Запорізька область – 31608 випадків Івано-Франківська область – 37017 випадків Київська область – 38528 випадків Кіровоградська область – 5382 випадків Луганська область – 6350 випадків Львівська область – 46891 випадків Миколаївська область – 18985 випадків Одеська область – 45838 випадків Полтавська область – 22763 випадків Рівненська область – 31283 випадків Сумська область – 29627 випадків Тернопільська область – 28095 випадків Харківська область – 55702 випадків Херсонська область – 10371 випадків Хмельницька область – 29751 випадків Черкаська область – 23590 випадків Чернівецька область – 33942 випадків Чернігівська область – 18717 випадків