Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 30 листопада в Україні зафіксовано 12498 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 586, медпрацівників – 646). Кількість активних хворих становить 377 403 особи.
|
Також за останню добу:
|
|
|
1470
|
|
221
|
|
10023
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
62327
|
|
33817
|
|
28510
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
745123
|
|
355172
|
|
12548
|
|
4562589
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
72277
|
випадків
|
Вінницька область –
|
17569
|
випадків
|
Волинська область –
|
24483
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
39659
|
випадків
|
Донецька область –
|
23157
|
випадків
|
Житомирська область –
|
30100
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
23438
|
випадків
|
Запорізька область –
|
31608
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
37017
|
випадків
|
Київська область –
|
38528
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
5382
|
випадків
|
Луганська область –
|
6350
|
випадків
|
Львівська область –
|
46891
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
18985
|
випадків
|
Одеська область –
|
45838
|
випадків
|
Полтавська область –
|
22763
|
випадків
|
Рівненська область –
|
31283
|
випадків
|
Сумська область –
|
29627
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
28095
|
випадків
|
Харківська область –
|
55702
|
випадків
|
Херсонська область –
|
10371
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
29751
|
випадків
|
Черкаська область –
|
23590
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
33942
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
18717
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.
МОЗ України