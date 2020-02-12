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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (02.12.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 2 грудня в Україні зафіксовано 13141 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 744, медпрацівників – 579). Кількість активних хворих становить 376 493 осіб.

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1447
  • летальних випадків –

169
  • одужало (особи) –

13882

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

67626
  • методом ПЛР —

44445
  • методом ІФА —

23181

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

758264
  • одужало (особи) –

369054
  • летальних випадків –

12717
  • проведено ПЛР-тестувань –

4607034

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

74012

випадків

Вінницька область –

17715

випадків

Волинська область –

24791

випадків

Дніпропетровська область –

40148

випадків

Донецька область –

23752

випадків

Житомирська область –

30233

випадків

Закарпатська область –

23646

випадків

Запорізька область –

32555

випадків

Івано-Франківська область –

37546

випадків

Київська область –

39503

випадків

Кіровоградська область –

5506

випадків

Луганська область –

6467

випадків

Львівська область –

47477

випадків

Миколаївська область –

19448

випадків

Одеська область –

46985

випадків

Полтавська область –

23291

випадків

Рівненська область –

31798

випадків

Сумська область –

30354

випадків

Тернопільська область –

28375

випадків

Харківська область –

56361

випадків

Херсонська область –

10659

випадків

Хмельницька область –

30228

випадків

Черкаська область –

24046

випадків

Чернівецька область –

34150

випадків

Чернігівська область –

19218

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1735), Одеській (1147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ  за номером 0 800 60 20 19

МОЗ  України 

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