Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (02.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 2 грудня в Україні зафіксовано 13141 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 744, медпрацівників – 579). Кількість активних хворих становить 376 493 осіб.
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Також за останню добу:
|
|
|
1447
|
|
169
|
|
13882
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
67626
|
|
44445
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|
23181
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
758264
|
|
369054
|
|
12717
|
|
4607034
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
74012
|
випадків
|
Вінницька область –
|
17715
|
випадків
|
Волинська область –
|
24791
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
40148
|
випадків
|
Донецька область –
|
23752
|
випадків
|
Житомирська область –
|
30233
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
23646
|
випадків
|
Запорізька область –
|
32555
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
37546
|
випадків
|
Київська область –
|
39503
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
5506
|
випадків
|
Луганська область –
|
6467
|
випадків
|
Львівська область –
|
47477
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
19448
|
випадків
|
Одеська область –
|
46985
|
випадків
|
Полтавська область –
|
23291
|
випадків
|
Рівненська область –
|
31798
|
випадків
|
Сумська область –
|
30354
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
28375
|
випадків
|
Харківська область –
|
56361
|
випадків
|
Херсонська область –
|
10659
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
30228
|
випадків
|
Черкаська область –
|
24046
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
34150
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
19218
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1735), Одеській (1147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19
МОЗ України