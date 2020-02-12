Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (02.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 2 грудня в Україні зафіксовано 13141 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 744, медпрацівників – 579). Кількість активних хворих становить 376 493 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1447 летальних випадків – 169 одужало (особи) – 13882 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 67626 методом ПЛР — 44445 методом ІФА — 23181 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 758264 одужало (особи) – 369054 летальних випадків – 12717 проведено ПЛР-тестувань – 4607034

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 74012 випадків Вінницька область – 17715 випадків Волинська область – 24791 випадків Дніпропетровська область – 40148 випадків Донецька область – 23752 випадків Житомирська область – 30233 випадків Закарпатська область – 23646 випадків Запорізька область – 32555 випадків Івано-Франківська область – 37546 випадків Київська область – 39503 випадків Кіровоградська область – 5506 випадків Луганська область – 6467 випадків Львівська область – 47477 випадків Миколаївська область – 19448 випадків Одеська область – 46985 випадків Полтавська область – 23291 випадків Рівненська область – 31798 випадків Сумська область – 30354 випадків Тернопільська область – 28375 випадків Харківська область – 56361 випадків Херсонська область – 10659 випадків Хмельницька область – 30228 випадків Черкаська область – 24046 випадків Чернівецька область – 34150 випадків Чернігівська область – 19218 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1735), Одеській (1147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19

МОЗ України