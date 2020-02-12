Оперативні дані щодо захворюваності на ГРВІ та грип за 23–29.11.2020 року

За минулий тиждень в Україні на ГРВІ захворіли 199 277 людей, із них 39,5% — діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 524,5 на 100 000 населення, що на 8,6% більше епідемічного порога по Україні.

У країні зафіксовано спорадичне географічне поширення грипу.

За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 5 із 16 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 1 — типу А(Н1)pdm09, 3 — типу B.

Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 17 644 людини. Повідомлень про летальні випадки не надходило.

Докладніше — в інформаційному бюлетені грипу та ГРВІ.

Резюме з початку сезону по Україні:

• інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 9,1% більше аналогічного періоду минулого сезону;

• з 28 вересня до 22 листопада 2020 року перехворіло 3,4% населення країни;

• госпіталізовано 1,5% захворілих осіб, із них 7 486 — діти віком до 17 років;

• зареєстровано 203 випадки серед пацієнтів із ГПЗ, серед них у 14 осіб узято зразки матеріалів для одночасного обстеження методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на грип та SARS-CoV-2 — всі негативні на грип, проте чотири зразки виявилися позитивними на SARS-CoV-2;

• зареєстровано 181 випадок серед пацієнтів із ТГРІ, з-поміж них для одночасного обстеження методом ПЛР на грип та SARS-CoV-2 взято 18 зразків матеріалів — усі негативні на грип, проте вісім зразків виявилися позитивними на SARS-CoV-2;

• летальних випадків не зареєстровано;

• з початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 101 145 осіб

Грип — це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті.

Грип має симптоми, подібні до ознак інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), але набагато небезпечніший. За перших симптомів звертайтеся до лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я.

Клінічні ознаки грипу:

раптовий початок;

головний біль;

ломота у м’язах і суглобах;

біль у горлі;

підвищення температури тіла до 38 °С і більше;

кашель;

в окремих випадках — блювота і пронос.

Як можна заразитися вірусом грипу

Вірус грипу передається повітряно-краплинним, повітряно-пиловим шляхом (вірусні частки переносяться повітрям від хворої людини до здорової під час розмови, кашлю, чхання), внаслідок тісного контакту (перебування на відстані близько 2 м).

Як довго є заразним хворий на грип

Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для інших протягом усього періоду прояву симптомів — це, в середньому, сім днів.

Ускладнення грипу

Найчастіше це пневмонія, що інколи може за 4-5 днів призвести до смерті хворого. Також нерідко розвивається серцева недостатність.

Як попередити зараження грипом:

уникайте контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції;

обмежте відвідування місць великого скупчення людей;

часто провітрюйте приміщення;

часто мийте руки з милом;

не торкайтеся очей, носа, рота немитими руками;

уникайте обіймів, поцілунків і рукостискань;

прикривайте ніс і рот під час чхання або кашлю одноразовою серветкою, яку зразу ж після використання потрібно викинути;

якщо у людини є симптоми грипу, то необхідно триматися від неї на відстані не менше двох метрів.

Як батьки можуть попередити зараження дітей грипом:

навчіть дітей регулярно мити руки з милом щонайменше 20 секунд;

батьки також повинні виконувати цю процедуру, що служить добрим прикладом для дітей;

навчіть дітей кашляти і чхати в серветку або руку (згин ліктя);

навчіть дітей не підходити до хворих ближче, ніж на півтора-два метри;

хворі діти мають залишатися вдома (не відвідувати дошкільні установи й школи);

дітям і батькам слід утримуватися від відвідування місць скупчення людей.

Найкраща профілактика грипу — це щорічна вакцинація.

Щорічна вакцинація від грипу — це найкращий спосіб:

зменшити ризик захворіти на грип;

зменшити ризик серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті.

Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною і ефективною.

Найкращий час для щеплення — напередодні грипозного сезону (у вересні). Якщо такої можливості не було, то вакцинуватися можна і впродовж усього сезону. Всупереч поширеному міфу, це не ослаблює, а посилює здатність організму протистояти грипу.

Особливо важливою вакцинація є для представників груп ризику, оскільки вона значно збільшує шанси цих людей запобігти смертельним наслідкам хвороби.

Основні групи ризику

1. Медичні працівники, які мають більший ризик захворіти на грип через особливості професії. Ми закликаємо їх захистити себе і своїх пацієнтів та зробити щеплення від грипу.

2. Вагітні, яким варто пам’ятати, що грип може мати серйозні наслідки під час вагітності. Натомість вакцинація проти сезонного грипу безпечна на всіх етапах вагітності.

3. Літні люди — імунітет із віком послаблюється і стає менш ефективним у боротьбі із грипом, який може мати серйозні наслідки, коли вам за 65.

4. Люди із хронічними захворюваннями, яким слід пам’ятати, що за наявності хронічних недуг ризик ускладнень грипу значно підвищується, тому важливо захистити себе від них.

Вакцини

В аптеках наявні вакцини проти грипу. Тож українці можуть придбати вакцину в аптеці власним коштом і зробити щеплення у закладі охорони здоров’я. Орієнтовна вартість вакцин — від 350 грн.

До епідсезону 2020–2021 років в Україну має бути поставлено 665 000 доз вакцини:

500 000 доз «Ваксігрип Тетра» (виробник — «Санофі Пастер», Франція, чотирьохвалентна);

45 000 доз «Інфлувак («Абботт Біолоджікалз Б.В.», Нідерланди, трьохвалентна);

100 000 доз «Джісі Флю» («Грін Кросс Корпорейшн», Південна Корея, трьохвалентна);

20 000 доз «Джісі Флю» («Грін Кросс Корпорейшн», Південна Корея, чотирьохвалентна).

Трьохвалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які циркулюватимуть у Північній півкулі цього епідсезону, відповідно, чотирьохвалентна — від чотирьох.

Якість вакцин, котрі ввозять до країни, перевіряють Держлікслужба України та Лабораторія з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів Державного експертного центру.

Усі ці вакцини можна застосовувати для щеплення дітей віком від шести місяців.

Вакцинація проти грипу належить до рекомендованих щеплень та відсутня у національному календарі щеплень, тому вакцину можуть закуповувати за гроші місцевих бюджетів, підприємств або власним коштом громадян.

Вакцинація є найефективнішим методом профілактики грипу та попередження важких ускладнень цієї хвороби.

Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш поширених і небезпечних штамів.

У зв’язку з постійними антигенними змінами вірусу грипу ВООЗ щороку оновлює свої рекомендації щодо складу вакцини. Цьогоріч вакцини розроблено з урахуванням прогнозу ВООЗ щодо циркуляції у Північній півкулі таких штамів:

вірус, подібний A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09;

вірус, подібний A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);

вірус, подібний В/Washington/02/2019 (лінія B/Victoria);

вірус, подібний B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).

Інформаційні матеріали про грип

Стаття підготовлена за інформацією Центру громадського здоров’я.

МОЗ України