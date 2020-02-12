Максим Степанов: Пацієнт не має думати про вартість лікування, фінансуванням медицини повинна займатися держава

У державному бюджеті на 2021 рік необхідно передбачити кошти на фінансування державою усього процесу лікування, щоб пацієнти не думали про вартість медикаментів чи медичної послуги. МОЗ заклало відповідні кошти у своєму бюджетному запиті. Про це заявив міністр охорони здоров‘я Максим Степанов в ефірі ранкового шоу «Ранок з Україною».

«МОЗ подало бюджетний запит на фінансування медицини у розмірі 296 млрд грн. У ньому ми заклали як підвищення заробітної плати медичним працівникам, так і кошти, які потрібні на повний процес лікування пацієнтів. Громадяни не повинні думати про те, чи є гроші в гаманці, йдучи в лікарню», — підкреслив очільник МОЗ.

Водночас Максим Степанов зазначив, що сума видатків на медицину, передбачена урядовим проєктом держбюджету, недостатня для відшкодування повної вартості надання медичної допомоги пацієнтам.

«Але наразі у кошторисі, закладеному в проєкт, поданий Кабінетом Міністрів до Верховної Ради, сума видатків менша ніж 159 млрд грн. Саме тому я не підтримав цей документ», — повідомив Міністр.

Нагадаємо, МОЗ у своєму бюджетному запиті на 2021 рік заклало видатки на медицину у розмірі 296 млрд грн, зокрема на програму медичних гарантій — 225 млрд грн. За розрахунками міністерства, ця сума дозволить встановити реальні тарифи за надання медичної допомоги та суттєво підвищити зарплати працівникам системи охорони здоров’я. Зокрема, передбачалось, що заробітна плата лікарів із наступного року становитиме мінімум 23 тис. грн, середнього медперсоналу — 17 тис. грн, молодшого медперсоналу — 12 тис. грн.

МОЗ України