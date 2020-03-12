Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (03.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 3 грудня в Україні зафіксовано 14496 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 745, медпрацівників – 614). Кількість активних хворих становить 375 374 особи.
|
Також за останню добу:
|
|
|
1739
|
|
243
|
|
15372
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
72678
|
|
47172
|
|
25506
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
772760
|
|
384426
|
|
12960
|
|
4654206
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
75376
|
випадків
|
Вінницька область –
|
17988
|
випадків
|
Волинська область –
|
25121
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
40966
|
випадків
|
Донецька область –
|
24175
|
випадків
|
Житомирська область –
|
30630
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
23880
|
випадків
|
Запорізька область –
|
33615
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
38080
|
випадків
|
Київська область –
|
40427
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
5701
|
випадків
|
Луганська область –
|
6610
|
випадків
|
Львівська область –
|
48144
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
19894
|
випадків
|
Одеська область –
|
47920
|
випадків
|
Полтавська область –
|
23926
|
випадків
|
Рівненська область –
|
32223
|
випадків
|
Сумська область –
|
31184
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
28673
|
випадків
|
Харківська область –
|
57267
|
випадків
|
Херсонська область –
|
11087
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
30943
|
випадків
|
Черкаська область –
|
24776
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
34432
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
19722
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1364), Запорізькій (1060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ України