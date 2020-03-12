Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (03.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 3 грудня в Україні зафіксовано 14496 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 745, медпрацівників – 614). Кількість активних хворих становить 375 374 особи.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1739 летальних випадків – 243 одужало (особи) – 15372 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 72678 методом ПЛР — 47172 методом ІФА — 25506 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 772760 одужало (особи) – 384426 летальних випадків – 12960 проведено ПЛР-тестувань – 4654206

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 75376 випадків Вінницька область – 17988 випадків Волинська область – 25121 випадків Дніпропетровська область – 40966 випадків Донецька область – 24175 випадків Житомирська область – 30630 випадків Закарпатська область – 23880 випадків Запорізька область – 33615 випадків Івано-Франківська область – 38080 випадків Київська область – 40427 випадків Кіровоградська область – 5701 випадків Луганська область – 6610 випадків Львівська область – 48144 випадків Миколаївська область – 19894 випадків Одеська область – 47920 випадків Полтавська область – 23926 випадків Рівненська область – 32223 випадків Сумська область – 31184 випадків Тернопільська область – 28673 випадків Харківська область – 57267 випадків Херсонська область – 11087 випадків Хмельницька область – 30943 випадків Черкаська область – 24776 випадків Чернівецька область – 34432 випадків Чернігівська область – 19722 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1364), Запорізькій (1060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ України