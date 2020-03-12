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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (03.12.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 3 грудня в Україні зафіксовано 14496 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 745, медпрацівників – 614). Кількість активних хворих становить 375 374 особи.

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1739
  • летальних випадків –

243
  • одужало (особи) –

15372

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

72678
  • методом ПЛР —

47172
  • методом ІФА —

25506

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

772760
  • одужало (особи) –

384426
  • летальних випадків –

12960
  • проведено ПЛР-тестувань –

4654206

 

 

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

75376

випадків

Вінницька область –

17988

випадків

Волинська область –

25121

випадків

Дніпропетровська область –

40966

випадків

Донецька область –

24175

випадків

Житомирська область –

30630

випадків

Закарпатська область –

23880

випадків

Запорізька область –

33615

випадків

Івано-Франківська область –

38080

випадків

Київська область –

40427

випадків

Кіровоградська область –

5701

випадків

Луганська область –

6610

випадків

Львівська область –

48144

випадків

Миколаївська область –

19894

випадків

Одеська область –

47920

випадків

Полтавська область –

23926

випадків

Рівненська область –

32223

випадків

Сумська область –

31184

випадків

Тернопільська область –

28673

випадків

Харківська область –

57267

випадків

Херсонська область –

11087

випадків

Хмельницька область –

30943

випадків

Черкаська область –

24776

випадків

Чернівецька область –

34432

випадків

Чернігівська область –

19722

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1364), Запорізькій (1060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ України

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