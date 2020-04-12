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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (04.12.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 4 грудня в Україні зафіксовано 15131 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 649, медпрацівників – 681). Кількість активних хворих становить 376 887 осіб.

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1776
  • летальних випадків –

235
  • одужало (особи) –

13383

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

74880
  • методом ПЛР —

48028
  • методом ІФА —

26852

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

787891
  • одужало (особи) –

397809
  • летальних випадків –

13195
  • проведено ПЛР-тестувань –

4702234

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

76750

випадків

Вінницька область –

18271

випадків

Волинська область –

25465

випадків

Дніпропетровська область –

42224

випадків

Донецька область –

24595

випадків

Житомирська область –

31183

випадків

Закарпатська область –

24067

випадків

Запорізька область –

34721

випадків

Івано-Франківська область –

38588

випадків

Київська область –

41415

випадків

Кіровоградська область –

5888

випадків

Луганська область –

6726

випадків

Львівська область –

48819

випадків

Миколаївська область –

20358

випадків

Одеська область –

49131

випадків

Полтавська область –

24532

випадків

Рівненська область –

32702

випадків

Сумська область –

32080

випадків

Тернопільська область –

29007

випадків

Харківська область –

58030

випадків

Херсонська область –

11398

випадків

Хмельницька область –

31412

випадків

Черкаська область –

25492

випадків

Чернівецька область –

34710

випадків

Чернігівська область –

20327

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1374), Дніпропетровській (1258), Одеській (1211), Запорізькій (1106) та Київській (988) областях.

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