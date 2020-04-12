Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (04.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 4 грудня в Україні зафіксовано 15131 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 649, медпрацівників – 681). Кількість активних хворих становить 376 887 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
|
1776
|
|
235
|
|
13383
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
74880
|
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48028
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|
26852
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
787891
|
|
397809
|
|
13195
|
|
4702234
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
76750
|
випадків
|
Вінницька область –
|
18271
|
випадків
|
Волинська область –
|
25465
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
42224
|
випадків
|
Донецька область –
|
24595
|
випадків
|
Житомирська область –
|
31183
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
24067
|
випадків
|
Запорізька область –
|
34721
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
38588
|
випадків
|
Київська область –
|
41415
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
5888
|
випадків
|
Луганська область –
|
6726
|
випадків
|
Львівська область –
|
48819
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
20358
|
випадків
|
Одеська область –
|
49131
|
випадків
|
Полтавська область –
|
24532
|
випадків
|
Рівненська область –
|
32702
|
випадків
|
Сумська область –
|
32080
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
29007
|
випадків
|
Харківська область –
|
58030
|
випадків
|
Херсонська область –
|
11398
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
31412
|
випадків
|
Черкаська область –
|
25492
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
34710
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
20327
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1374), Дніпропетровській (1258), Одеській (1211), Запорізькій (1106) та Київській (988) областях.