Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (04.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 4 грудня в Україні зафіксовано 15131 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 649, медпрацівників – 681). Кількість активних хворих становить 376 887 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1776 летальних випадків – 235 одужало (особи) – 13383 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 74880 методом ПЛР — 48028 методом ІФА — 26852 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 787891 одужало (особи) – 397809 летальних випадків – 13195 проведено ПЛР-тестувань – 4702234

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 76750 випадків Вінницька область – 18271 випадків Волинська область – 25465 випадків Дніпропетровська область – 42224 випадків Донецька область – 24595 випадків Житомирська область – 31183 випадків Закарпатська область – 24067 випадків Запорізька область – 34721 випадків Івано-Франківська область – 38588 випадків Київська область – 41415 випадків Кіровоградська область – 5888 випадків Луганська область – 6726 випадків Львівська область – 48819 випадків Миколаївська область – 20358 випадків Одеська область – 49131 випадків Полтавська область – 24532 випадків Рівненська область – 32702 випадків Сумська область – 32080 випадків Тернопільська область – 29007 випадків Харківська область – 58030 випадків Херсонська область – 11398 випадків Хмельницька область – 31412 випадків Черкаська область – 25492 випадків Чернівецька область – 34710 випадків Чернігівська область – 20327 випадків