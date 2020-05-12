Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 грудня в Україні зафіксовано 13825 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 713, медпрацівників – 629). Кількість активних хворих становить 375 762 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1504 летальних випадків – 226 одужало (особи) – 14724 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 67533 методом ПЛР — 44538 методом ІФА — 22995 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 801716 одужало (особи) – 412533 летальних випадків – 13421 проведено ПЛР-тестувань – 4746772

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 78291 випадків Вінницька область – 18476 випадків Волинська область – 25793 випадків Дніпропетровська область – 43282 випадків Донецька область – 25113 випадків Житомирська область – 31539 випадків Закарпатська область – 24330 випадків Запорізька область – 35722 випадків Івано-Франківська область – 39058 випадків Київська область – 42410 випадків Кіровоградська область – 6071 випадків Луганська область – 6910 випадків Львівська область – 49380 випадків Миколаївська область – 20734 випадків Одеська область – 50146 випадків Полтавська область – 24937 випадків Рівненська область – 33192 випадків Сумська область – 32684 випадків Тернопільська область – 29366 випадків Харківська область – 58622 випадків Херсонська область – 11731 випадків Хмельницька область – 31856 випадків Черкаська область – 26232 випадків Чернівецька область – 34924 випадків Чернігівська область – 20917 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1541), Дніпропетровській (1058), Одеській (1015), Запорізькій (1001) та Київській (995) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ України