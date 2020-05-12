Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 грудня в Україні зафіксовано 13825 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 713, медпрацівників – 629). Кількість активних хворих становить 375 762 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
|
1504
|
|
226
|
|
14724
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
67533
|
|
44538
|
|
22995
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
801716
|
|
412533
|
|
13421
|
|
4746772
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
78291
|
випадків
|
Вінницька область –
|
18476
|
випадків
|
Волинська область –
|
25793
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
43282
|
випадків
|
Донецька область –
|
25113
|
випадків
|
Житомирська область –
|
31539
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
24330
|
випадків
|
Запорізька область –
|
35722
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
39058
|
випадків
|
Київська область –
|
42410
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
6071
|
випадків
|
Луганська область –
|
6910
|
випадків
|
Львівська область –
|
49380
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
20734
|
випадків
|
Одеська область –
|
50146
|
випадків
|
Полтавська область –
|
24937
|
випадків
|
Рівненська область –
|
33192
|
випадків
|
Сумська область –
|
32684
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
29366
|
випадків
|
Харківська область –
|
58622
|
випадків
|
Херсонська область –
|
11731
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
31856
|
випадків
|
Черкаська область –
|
26232
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
34924
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
20917
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1541), Дніпропетровській (1058), Одеській (1015), Запорізькій (1001) та Київській (995) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.