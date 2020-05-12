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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 грудня в Україні зафіксовано 13825 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 713, медпрацівників – 629). Кількість активних хворих становить 375 762 осіб.

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1504
  • летальних випадків –

226
  • одужало (особи) –

14724

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

67533
  • методом ПЛР —

44538
  • методом ІФА —

22995

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

801716
  • одужало (особи) –

412533
  • летальних випадків –

13421
  • проведено ПЛР-тестувань –

4746772

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

78291

випадків

Вінницька область –

18476

випадків

Волинська область –

25793

випадків

Дніпропетровська область –

43282

випадків

Донецька область –

25113

випадків

Житомирська область –

31539

випадків

Закарпатська область –

24330

випадків

Запорізька область –

35722

випадків

Івано-Франківська область –

39058

випадків

Київська область –

42410

випадків

Кіровоградська область –

6071

випадків

Луганська область –

6910

випадків

Львівська область –

49380

випадків

Миколаївська область –

20734

випадків

Одеська область –

50146

випадків

Полтавська область –

24937

випадків

Рівненська область –

33192

випадків

Сумська область –

32684

випадків

Тернопільська область –

29366

випадків

Харківська область –

58622

випадків

Херсонська область –

11731

випадків

Хмельницька область –

31856

випадків

Черкаська область –

26232

випадків

Чернівецька область –

34924

випадків

Чернігівська область –

20917

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1541), Дніпропетровській (1058), Одеській (1015), Запорізькій (1001) та Київській (995) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

 МОЗ  України
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