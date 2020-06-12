Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (06.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 6 грудня в Україні зафіксовано 11 590 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 627, медпрацівників – 493). Кількість активних хворих становить 381 137 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1127 летальних випадків – 167 одужало (особи) – 6048 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 42096 методом ПЛР — 33308 методом ІФА — 8788 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 813306 одужало (особи) – 418581 летальних випадків – 13588 проведено ПЛР-тестувань – 4780080

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 79809 випадків Вінницька область – 18587 випадків Волинська область – 26019 випадків Дніпропетровська область – 44080 випадків Донецька область – 25547 випадків Житомирська область – 31967 випадків Закарпатська область – 24541 випадків Запорізька область – 36539 випадків Івано-Франківська область – 39373 випадків Київська область – 43219 випадків Кіровоградська область – 6254 випадків Луганська область – 7027 випадків Львівська область – 49831 випадків Миколаївська область – 21144 випадків Одеська область – 51148 випадків Полтавська область – 25228 випадків Рівненська область – 33508 випадків Сумська область – 33181 випадків Тернопільська область – 29594 випадків Харківська область – 59285 випадків Херсонська область – 11915 випадків Хмельницька область – 32286 випадків Черкаська область – 26809 випадків Чернівецька область – 35152 випадків Чернігівська область – 21263 випадків