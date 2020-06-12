Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (06.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 6 грудня в Україні зафіксовано 11 590 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 627, медпрацівників – 493). Кількість активних хворих становить 381 137 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
|
1127
|
|
167
|
|
6048
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
42096
|
|
33308
|
|
8788
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
813306
|
|
418581
|
|
13588
|
|
4780080
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
79809
|
випадків
|
Вінницька область –
|
18587
|
випадків
|
Волинська область –
|
26019
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
44080
|
випадків
|
Донецька область –
|
25547
|
випадків
|
Житомирська область –
|
31967
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
24541
|
випадків
|
Запорізька область –
|
36539
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
39373
|
випадків
|
Київська область –
|
43219
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
6254
|
випадків
|
Луганська область –
|
7027
|
випадків
|
Львівська область –
|
49831
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
21144
|
випадків
|
Одеська область –
|
51148
|
випадків
|
Полтавська область –
|
25228
|
випадків
|
Рівненська область –
|
33508
|
випадків
|
Сумська область –
|
33181
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
29594
|
випадків
|
Харківська область –
|
59285
|
випадків
|
Херсонська область –
|
11915
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
32286
|
випадків
|
Черкаська область –
|
26809
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
35152
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
21263
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1518), Одеській (1002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях.