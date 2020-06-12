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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (06.12.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 6 грудня в Україні зафіксовано 11 590 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 627, медпрацівників – 493). Кількість активних хворих становить 381 137 осіб.

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1127
  • летальних випадків –

167
  • одужало (особи) –

6048

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

42096
  • методом ПЛР —

33308
  • методом ІФА —

8788

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

813306
  • одужало (особи) –

418581
  • летальних випадків –

13588
  • проведено ПЛР-тестувань –

4780080

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

79809

випадків

Вінницька область –

18587

випадків

Волинська область –

26019

випадків

Дніпропетровська область –

44080

випадків

Донецька область –

25547

випадків

Житомирська область –

31967

випадків

Закарпатська область –

24541

випадків

Запорізька область –

36539

випадків

Івано-Франківська область –

39373

випадків

Київська область –

43219

випадків

Кіровоградська область –

6254

випадків

Луганська область –

7027

випадків

Львівська область –

49831

випадків

Миколаївська область –

21144

випадків

Одеська область –

51148

випадків

Полтавська область –

25228

випадків

Рівненська область –

33508

випадків

Сумська область –

33181

випадків

Тернопільська область –

29594

випадків

Харківська область –

59285

випадків

Херсонська область –

11915

випадків

Хмельницька область –

32286

випадків

Черкаська область –

26809

випадків

Чернівецька область –

35152

випадків

Чернігівська область –

21263

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1518), Одеській (1002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях.

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