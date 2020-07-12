Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (07.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 7 грудня в Україні зафіксовано 8641 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 390, медпрацівників – 284). Кількість активних хворих становить 384 510 осіб.
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Також за останню добу:
|
|
|
1037
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|
145
|
|
5123
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Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
33502
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27881
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|
5621
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За весь час пандемії в країні:
|
|
|
821947
|
|
423704
|
|
13733
|
|
4807961
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
81335
|
випадків
|
Вінницька область –
|
18714
|
випадків
|
Волинська область –
|
26211
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
45040
|
випадків
|
Донецька область –
|
25792
|
випадків
|
Житомирська область –
|
32318
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
24663
|
випадків
|
Запорізька область –
|
36937
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
39438
|
випадків
|
Київська область –
|
43854
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
6360
|
випадків
|
Луганська область –
|
7088
|
випадків
|
Львівська область –
|
50175
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
21429
|
випадків
|
Одеська область –
|
51810
|
випадків
|
Полтавська область –
|
25655
|
випадків
|
Рівненська область –
|
33714
|
випадків
|
Сумська область –
|
33658
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
29788
|
випадків
|
Харківська область –
|
59393
|
випадків
|
Херсонська область –
|
12159
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
32429
|
випадків
|
Черкаська область –
|
27167
|
випадків
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Чернівецька область –
|
35378
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
21442
|
випадків
МОЗ України