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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (07.12.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 7 грудня в Україні зафіксовано 8641 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 390, медпрацівників – 284). Кількість активних хворих становить 384 510 осіб.

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1037
  • летальних випадків –

145
  • одужало (особи) –

5123

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

33502
  • методом ПЛР —

27881
  • методом ІФА —

5621

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

821947
  • одужало (особи) –

423704
  • летальних випадків –

13733
  • проведено ПЛР-тестувань –

4807961

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

81335

випадків

Вінницька область –

18714

випадків

Волинська область –

26211

випадків

Дніпропетровська область –

45040

випадків

Донецька область –

25792

випадків

Житомирська область –

32318

випадків

Закарпатська область –

24663

випадків

Запорізька область –

36937

випадків

Івано-Франківська область –

39438

випадків

Київська область –

43854

випадків

Кіровоградська область –

6360

випадків

Луганська область –

7088

випадків

Львівська область –

50175

випадків

Миколаївська область –

21429

випадків

Одеська область –

51810

випадків

Полтавська область –

25655

випадків

Рівненська область –

33714

випадків

Сумська область –

33658

випадків

Тернопільська область –

29788

випадків

Харківська область –

59393

випадків

Херсонська область –

12159

випадків

Хмельницька область –

32429

випадків

Черкаська область –

27167

випадків

Чернівецька область –

35378

випадків

Чернігівська область –

21442

випадків

МОЗ України

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