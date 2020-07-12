Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (07.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 7 грудня в Україні зафіксовано 8641 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 390, медпрацівників – 284). Кількість активних хворих становить 384 510 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1037 летальних випадків – 145 одужало (особи) – 5123 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 33502 методом ПЛР — 27881 методом ІФА — 5621 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 821947 одужало (особи) – 423704 летальних випадків – 13733 проведено ПЛР-тестувань – 4807961

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 81335 випадків Вінницька область – 18714 випадків Волинська область – 26211 випадків Дніпропетровська область – 45040 випадків Донецька область – 25792 випадків Житомирська область – 32318 випадків Закарпатська область – 24663 випадків Запорізька область – 36937 випадків Івано-Франківська область – 39438 випадків Київська область – 43854 випадків Кіровоградська область – 6360 випадків Луганська область – 7088 випадків Львівська область – 50175 випадків Миколаївська область – 21429 випадків Одеська область – 51810 випадків Полтавська область – 25655 випадків Рівненська область – 33714 випадків Сумська область – 33658 випадків Тернопільська область – 29788 випадків Харківська область – 59393 випадків Херсонська область – 12159 випадків Хмельницька область – 32429 випадків Черкаська область – 27167 випадків Чернівецька область – 35378 випадків Чернігівська область – 21442 випадків

МОЗ України