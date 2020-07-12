Україна додатково закупить 1,2 мільйона тестів для діагностики коронавірусної інфекції

У рамках нової угоди МОЗ та UNICEF Ukraine Україна закупить 1,2 мільйона ПЛР-тестів для діагностики коронавірусної інфекції. Відповідну угоду між Міністерством охорони здоров’я України та UNICEF Ukraine було підписано в рамках проєкту з World Bank Ukraine «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».

«Разом з аналогічною кількістю (1,2 млн) наборів для автоматичної екстракції вірусної РНК, що закуповуються у рамках угоди з World Health Organization Ukraine, ми поліпшуємо можливості тестування хворих з підозрою на #COVID-19 у лабораторних центрах всіх регіонів України», — зазначила заступниця Міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

Нагадаємо, раніше за ініціативою очільника МОЗ Максима Степанова уряд додатково виділив майже 1,3 млрд грн на збільшення кількості тестувань на COVID-19.

Зазначимо, МОЗ постійно нарощує потужності вітчизняних лабораторій з тестування на COVID-19. Якщо на початок квітня в країні проводились 200 ПЛР-тестувань на добу, то наразі цей показник досягає майже 50 тис. досліджень. Міністерство планує до кінця цього року вийти на понад 70 тис. ПЛР-тестів на добу.

МОЗ України