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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 8 грудня в Україні зафіксовано 10811 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 520, медпрацівників – 512). Кількість активних хворих становить 382 266 осіб.

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1319
  • летальних випадків –

195
  • одужало (особи) –

12860

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

55070
  • методом ПЛР —

30718
  • методом ІФА —

24352

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

832758
  • одужало (особи) –

436564
  • летальних випадків –

13928
  • проведено ПЛР-тестувань –

4838679

 

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

82810

випадків

Вінницька область –

18824

випадків

Волинська область –

26475

випадків

Дніпропетровська область –

45752

випадків

Донецька область –

26235

випадків

Житомирська область –

32354

випадків

Закарпатська область –

24886

випадків

Запорізька область –

37885

випадків

Івано-Франківська область –

39541

випадків

Київська область –

44554

випадків

Кіровоградська область –

6418

випадків

Луганська область –

7141

випадків

Львівська область –

50787

випадків

Миколаївська область –

21798

випадків

Одеська область –

52853

випадків

Полтавська область –

26571

випадків

Рівненська область –

34088

випадків

Сумська область –

33904

випадків

Тернопільська область –

29977

випадків

Харківська область –

59739

випадків

Херсонська область –

12493

випадків

Хмельницька область –

32539

випадків

Черкаська область –

27913

випадків

Чернівецька область –

35622

випадків

Чернігівська область –

21599

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1475), Одеській (1043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

 

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