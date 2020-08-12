Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 8 грудня в Україні зафіксовано 10811 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 520, медпрацівників – 512). Кількість активних хворих становить 382 266 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1319 летальних випадків – 195 одужало (особи) – 12860 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 55070 методом ПЛР — 30718 методом ІФА — 24352 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 832758 одужало (особи) – 436564 летальних випадків – 13928 проведено ПЛР-тестувань – 4838679

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 82810 випадків Вінницька область – 18824 випадків Волинська область – 26475 випадків Дніпропетровська область – 45752 випадків Донецька область – 26235 випадків Житомирська область – 32354 випадків Закарпатська область – 24886 випадків Запорізька область – 37885 випадків Івано-Франківська область – 39541 випадків Київська область – 44554 випадків Кіровоградська область – 6418 випадків Луганська область – 7141 випадків Львівська область – 50787 випадків Миколаївська область – 21798 випадків Одеська область – 52853 випадків Полтавська область – 26571 випадків Рівненська область – 34088 випадків Сумська область – 33904 випадків Тернопільська область – 29977 випадків Харківська область – 59739 випадків Херсонська область – 12493 випадків Хмельницька область – 32539 випадків Черкаська область – 27913 випадків Чернівецька область – 35622 випадків Чернігівська область – 21599 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1475), Одеській (1043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.