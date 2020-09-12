Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (08.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 8 грудня в Україні зафіксовано 10811 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 520, медпрацівників – 512). Кількість активних хворих становить 382 266 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
|
1319
|
|
195
|
|
12860
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
55070
|
|
30718
|
|
24352
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
832758
|
|
436564
|
|
13928
|
|
4838679
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
82810
|
випадків
|
Вінницька область –
|
18824
|
випадків
|
Волинська область –
|
26475
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
45752
|
випадків
|
Донецька область –
|
26235
|
випадків
|
Житомирська область –
|
32354
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
24886
|
випадків
|
Запорізька область –
|
37885
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
39541
|
випадків
|
Київська область –
|
44554
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
6418
|
випадків
|
Луганська область –
|
7141
|
випадків
|
Львівська область –
|
50787
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
21798
|
випадків
|
Одеська область –
|
52853
|
випадків
|
Полтавська область –
|
26571
|
випадків
|
Рівненська область –
|
34088
|
випадків
|
Сумська область –
|
33904
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
29977
|
випадків
|
Харківська область –
|
59739
|
випадків
|
Херсонська область –
|
12493
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
32539
|
випадків
|
Черкаська область –
|
27913
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
35622
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
21599
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1475), Одеській (1043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.