Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (09.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9 грудня в Україні зафіксовано 12585 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 654, медпрацівників – 682). Кількість активних хворих становить 380 021 особа.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1281 летальних випадків – 276 одужало (особи) – 14554 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 58271 методом ПЛР — 37822 методом ІФА — 20449 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 845343 одужало (особи) – 451118 летальних випадків – 14204 проведено ПЛР-тестувань – 4876501

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 84538 випадків Вінницька область – 18988 випадків Волинська область – 26832 випадків Дніпропетровська область – 46056 випадків Донецька область – 27044 випадків Житомирська область – 32498 випадків Закарпатська область – 25029 випадків Запорізька область – 38698 випадків Івано-Франківська область – 39730 випадків Київська область – 45497 випадків Кіровоградська область – 6524 випадків Луганська область – 7275 випадків Львівська область – 51375 випадків Миколаївська область – 22127 випадків Одеська область – 54123 випадків Полтавська область – 27222 випадків Рівненська область – 34578 випадків Сумська область – 34226 випадків Тернопільська область – 30203 випадків Харківська область – 60273 випадків Херсонська область – 12826 випадків Хмельницька область – 32960 випадків Черкаська область – 28728 випадків Чернівецька область – 35826 випадків Чернігівська область – 22167 випадків