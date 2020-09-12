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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (09.12.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9 грудня в Україні зафіксовано 12585 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 654, медпрацівників – 682). Кількість активних хворих становить 380 021 особа.

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1281
  • летальних випадків –

276
  • одужало (особи) –

14554

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

58271
  • методом ПЛР —

37822
  • методом ІФА —

20449

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

845343
  • одужало (особи) –

451118
  • летальних випадків –

14204
  • проведено ПЛР-тестувань –

4876501

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

84538

випадків

Вінницька область –

18988

випадків

Волинська область –

26832

випадків

Дніпропетровська область –

46056

випадків

Донецька область –

27044

випадків

Житомирська область –

32498

випадків

Закарпатська область –

25029

випадків

Запорізька область –

38698

випадків

Івано-Франківська область –

39730

випадків

Київська область –

45497

випадків

Кіровоградська область –

6524

випадків

Луганська область –

7275

випадків

Львівська область –

51375

випадків

Миколаївська область –

22127

випадків

Одеська область –

54123

випадків

Полтавська область –

27222

випадків

Рівненська область –

34578

випадків

Сумська область –

34226

випадків

Тернопільська область –

30203

випадків

Харківська область –

60273

випадків

Херсонська область –

12826

випадків

Хмельницька область –

32960

випадків

Черкаська область –

28728

випадків

Чернівецька область –

35826

випадків

Чернігівська область –

22167

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1728), Одеській (1270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях.

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