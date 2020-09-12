Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (09.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9 грудня в Україні зафіксовано 12585 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 654, медпрацівників – 682). Кількість активних хворих становить 380 021 особа.
|
Також за останню добу:
|
|
|
1281
|
|
276
|
|
14554
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
58271
|
|
37822
|
|
20449
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
845343
|
|
451118
|
|
14204
|
|
4876501
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
84538
|
випадків
|
Вінницька область –
|
18988
|
випадків
|
Волинська область –
|
26832
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
46056
|
випадків
|
Донецька область –
|
27044
|
випадків
|
Житомирська область –
|
32498
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
25029
|
випадків
|
Запорізька область –
|
38698
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
39730
|
випадків
|
Київська область –
|
45497
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
6524
|
випадків
|
Луганська область –
|
7275
|
випадків
|
Львівська область –
|
51375
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
22127
|
випадків
|
Одеська область –
|
54123
|
випадків
|
Полтавська область –
|
27222
|
випадків
|
Рівненська область –
|
34578
|
випадків
|
Сумська область –
|
34226
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
30203
|
випадків
|
Харківська область –
|
60273
|
випадків
|
Херсонська область –
|
12826
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
32960
|
випадків
|
Черкаська область –
|
28728
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
35826
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
22167
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1728), Одеській (1270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях.