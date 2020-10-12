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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (10.12.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10 грудня в Україні зафіксовано 13371 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 652, медпрацівників – 580). Кількість активних хворих становить 379 223 особи.

Також за останню добу повідомлено про:

  • госпіталізовано (особи) –

2993
  • летальних випадків –

266
  • одужало (особи) –

13903

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

67142
  • методом ПЛР —

41279
  • методом ІФА —

25863

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

858714
  • одужало (особи) –

465021
  • летальних випадків –

14470
  • проведено ПЛР-тестувань –

4917780

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

86437

випадків

Вінницька область –

19206

випадків

Волинська область –

27194

випадків

Дніпропетровська область –

46891

випадків

Донецька область –

27678

випадків

Житомирська область –

32987

випадків

Закарпатська область –

25344

випадків

Запорізька область –

39758

випадків

Івано-Франківська область –

40007

випадків

Київська область –

46211

випадків

Кіровоградська область –

6744

випадків

Луганська область –

7436

випадків

Львівська область –

51915

випадків

Миколаївська область –

22621

випадків

Одеська область –

54840

випадків

Полтавська область –

27772

випадків

Рівненська область –

35034

випадків

Сумська область –

34611

випадків

Тернопільська область –

30462

випадків

Харківська область –

60992

випадків

Херсонська область –

13039

випадків

Хмельницька область –

33426

випадків

Черкаська область –

29449

випадків

Чернівецька область –

36044

випадків

Чернігівська область –

22616

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1899), Запорізькій (1060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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