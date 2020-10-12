Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (10.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10 грудня в Україні зафіксовано 13371 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 652, медпрацівників – 580). Кількість активних хворих становить 379 223 особи.
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Також за останню добу повідомлено про:
|
|
2993
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266
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|
13903
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
67142
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41279
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|
25863
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
858714
|
|
465021
|
|
14470
|
|
4917780
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
86437
|
випадків
|
Вінницька область –
|
19206
|
випадків
|
Волинська область –
|
27194
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
46891
|
випадків
|
Донецька область –
|
27678
|
випадків
|
Житомирська область –
|
32987
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
25344
|
випадків
|
Запорізька область –
|
39758
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
40007
|
випадків
|
Київська область –
|
46211
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
6744
|
випадків
|
Луганська область –
|
7436
|
випадків
|
Львівська область –
|
51915
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
22621
|
випадків
|
Одеська область –
|
54840
|
випадків
|
Полтавська область –
|
27772
|
випадків
|
Рівненська область –
|
35034
|
випадків
|
Сумська область –
|
34611
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
30462
|
випадків
|
Харківська область –
|
60992
|
випадків
|
Херсонська область –
|
13039
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
33426
|
випадків
|
Черкаська область –
|
29449
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
36044
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
22616
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1899), Запорізькій (1060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.