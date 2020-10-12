Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (10.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10 грудня в Україні зафіксовано 13371 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 652, медпрацівників – 580). Кількість активних хворих становить 379 223 особи.

Також за останню добу повідомлено про: госпіталізовано (особи) – 2993 летальних випадків – 266 одужало (особи) – 13903 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 67142 методом ПЛР — 41279 методом ІФА — 25863 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 858714 одужало (особи) – 465021 летальних випадків – 14470 проведено ПЛР-тестувань – 4917780

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 86437 випадків Вінницька область – 19206 випадків Волинська область – 27194 випадків Дніпропетровська область – 46891 випадків Донецька область – 27678 випадків Житомирська область – 32987 випадків Закарпатська область – 25344 випадків Запорізька область – 39758 випадків Івано-Франківська область – 40007 випадків Київська область – 46211 випадків Кіровоградська область – 6744 випадків Луганська область – 7436 випадків Львівська область – 51915 випадків Миколаївська область – 22621 випадків Одеська область – 54840 випадків Полтавська область – 27772 випадків Рівненська область – 35034 випадків Сумська область – 34611 випадків Тернопільська область – 30462 випадків Харківська область – 60992 випадків Херсонська область – 13039 випадків Хмельницька область – 33426 випадків Черкаська область – 29449 випадків Чернівецька область – 36044 випадків Чернігівська область – 22616 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1899), Запорізькій (1060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.