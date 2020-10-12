Уряд продовжив карантин до 28 лютого 2021 року з посиленням обмежень з 8 до 24 січня

На позачерговому засіданні 9 грудня Уряд затвердив ініційоване Міністерством охорони здоров’я рішення про продовження карантину до 28 лютого 2021 року з посиленням обмежень на період з 8 до 24 січня.

”З кінця січня - початку лютого традиційно спостерігається зростання захворюваності на грип. Для нас дуже важливо підійти до цього періоду з найменшими цифрами щодо захворюваності на коронавірусну хворобу”, — зазначив очільник МОЗ під час засідання уряду.

Зазначимо, з 1 січня буде продовжено роботу закладів громадського харчування до 23 години (зараз до 22:00) із забороною розрахункових операцій після 22 години. В Новорічну ніч кафе, барам, ресторанам буде дозволено працювати до 1:00.

Водночас в період з 00:00 годин 8 січня 2021 року до 00:00 годин 25 січня на території України діятимуть посилені карантинні заходи. Обмеження стосуватимуться роботи закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень та замовлень навинос), розважальних закладів, закладів торгівлі непродовольчими товарами; роботи закладів культури і проведення культурних масових заходів.



Також буде обмежено роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, проведення масових заходів, крім організації гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв).

Дозволяється організація "новорічних ялинок" без концертів, проведення офіційних спортивних заходів без глядачів. Не дозволятиметься діяльність непродовольчих ринків, відвідування закладів освіти, крім дитсадків.

Водночас на час дії посиленого карантину не передбачається обмеження роботи громадського транспорту — як міського, так і міжміського сполучення.

Також буде дозволено роботу закладів торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами. Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватись із здійсненням адресної доставки замовлень. Передбачається, що працюватимуть АЗС, фінансові установи, оператори поштового зв’язку, а також заклади медичної практики, ветеринарної практики, заклади з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів. Перукарні та салони краси можуть працювати за попереднім записом.

Міністр охорони здоров’я зазначив, що МОЗ рекомендує всім установам та організаціям, які мають таку можливість, на період з 8 по 24 січня перейти на дистанційний режим роботи.

“Ми максимально шукали баланс, щоб обмежувальні заходи не створювали значного дискомфорту, але розраховуємо, що вони будуть виконуватись в повному обсязі. Це рішення — компроміс між нагальною потребою уповільнити поширення COVID-19 та збереженням звичного способу життя громадян”, — підкреслив Максим Степанов.

Нагадаємо, наразі в Україні діють карантинні обмеження, які відповідають “помаранчевому” рівню епідемічної небезпеки. З 14 до 30 листопада в країні було запроваджено карантин “вихідного дня”.

МОЗ України