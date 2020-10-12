НСЗУ: які послуги державна лікарня може надавати платно, а які - тільки безоплатно

Будь-яка з майже 2500 комунальних лікарень, які працюють за договором з Національною службою здоров’я, має надавати пацієнтові безоплатну медичну допомогу в межах Програми медичних гарантій. Але є низка послуг, які не входять у Програму медичних гарантій. Їх державні медичні заклади можуть надавати платно.

Платно - це означає згідно з переліком і тарифами, визначеними власником лікарні або уповноваженим органом. Оплата здійснюється виключно у вигляді офіційних платежів. Це такі послуги, як наприклад:

лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини;

корекція зору за допомогою окулярів та контактних лінз;

протезування, в тому числі зубне, слухове та очне;

медичні огляди, а саме: 1) для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів); 2) профілактичні медогляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів. Крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості; 3) медогляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами; 4) періодичні профілактичні медичні огляди;

оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров'я дорослого населення;

лікування безпліддя, включаючи хірургічні методи, штучне запліднення та імплантацію ембріона;

перебування у стаціонарі батьків у зв'язку з доглядом за дітьми віком понад 6 років, якщо це не зумовлено станом хворої дитини.

Весь перелік цих платних послуг, визначений у постанові Кабінету Міністрів №1138 відвід 17 вересня 1996 р. «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» , можна переглянути за посиланням ➡ https://bit.ly/37P9MOB.

Але всі послуги, які входять до Програми медичних гарантій, надаються безплатно. Для цього потрібне електронне направлення або від лікаря первинної ланки – педіатра, терапевта чи сімейника, з яким підписана декларація, або від лікуючого лікаря.

Нагадуємо, НСЗУ уклала договори з 3123 закладами охорони здоров’я на надання первинної, спеціалізованої медичної допомоги, а також допомоги пацієнтам з COVID-19 або підозрою на нього. 2491 з них - комунальні. Загальна сума контрактів НСЗУ з комунальними закладами охорони здоров’я складає понад 88 млрд грн.

Національна служба здоров’я України