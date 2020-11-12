Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (11.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 11 грудня в Україні зафіксовано 13514 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 638, медпрацівників – 690). Кількість активних хворих становить 377 125 осіб.

Також за останню: госпіталізовано (особи) – 2846 летальних випадків – 285 одужало (особи) – 15327 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 60847 методом ПЛР — 39519 методом ІФА — 21328 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 872228 одужало (особи) – 480348 летальних випадків – 14755 проведено ПЛР-тестувань – 4957299

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 88317 випадків Вінницька область – 19481 випадків Волинська область – 27537 випадків Дніпропетровська область – 47650 випадків Донецька область – 28391 випадків Житомирська область – 33405 випадків Закарпатська область – 25693 випадків Запорізька область – 40653 випадків Івано-Франківська область – 40282 випадків Київська область – 46998 випадків Кіровоградська область – 6921 випадків Луганська область – 7615 випадків Львівська область – 52578 випадків Миколаївська область – 22980 випадків Одеська область – 55714 випадків Полтавська область – 28435 випадків Рівненська область – 35452 випадків Сумська область – 34996 випадків Тернопільська область – 30738 випадків Харківська область – 61424 випадків Херсонська область – 13401 випадків Хмельницька область – 33958 випадків Черкаська область – 30133 випадків Чернівецька область – 36286 випадків Чернігівська область – 23190 випадків