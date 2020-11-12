Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (11.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 11 грудня в Україні зафіксовано 13514 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 638, медпрацівників – 690). Кількість активних хворих становить 377 125 осіб.
|
Також за останню:
|
|
2846
|
|
285
|
|
15327
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
60847
|
|
39519
|
|
21328
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
872228
|
|
480348
|
|
14755
|
|
4957299
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
88317
|
випадків
|
Вінницька область –
|
19481
|
випадків
|
Волинська область –
|
27537
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
47650
|
випадків
|
Донецька область –
|
28391
|
випадків
|
Житомирська область –
|
33405
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
25693
|
випадків
|
Запорізька область –
|
40653
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
40282
|
випадків
|
Київська область –
|
46998
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
6921
|
випадків
|
Луганська область –
|
7615
|
випадків
|
Львівська область –
|
52578
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
22980
|
випадків
|
Одеська область –
|
55714
|
випадків
|
Полтавська область –
|
28435
|
випадків
|
Рівненська область –
|
35452
|
випадків
|
Сумська область –
|
34996
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
30738
|
випадків
|
Харківська область –
|
61424
|
випадків
|
Херсонська область –
|
13401
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
33958
|
випадків
|
Черкаська область –
|
30133
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
36286
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
23190
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) та Дніпропетровській (759) областях.
МОЗ України