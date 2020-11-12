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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (11.12.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 11 грудня в Україні зафіксовано 13514 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 638, медпрацівників – 690). Кількість активних хворих становить 377 125 осіб.

Також за останню:

  • госпіталізовано (особи) –

2846
  • летальних випадків –

285
  • одужало (особи) –

15327

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

60847
  • методом ПЛР —

39519
  • методом ІФА —

21328

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

872228
  • одужало (особи) –

480348
  • летальних випадків –

14755
  • проведено ПЛР-тестувань –

4957299

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

88317

випадків

Вінницька область –

19481

випадків

Волинська область –

27537

випадків

Дніпропетровська область –

47650

випадків

Донецька область –

28391

випадків

Житомирська область –

33405

випадків

Закарпатська область –

25693

випадків

Запорізька область –

40653

випадків

Івано-Франківська область –

40282

випадків

Київська область –

46998

випадків

Кіровоградська область –

6921

випадків

Луганська область –

7615

випадків

Львівська область –

52578

випадків

Миколаївська область –

22980

випадків

Одеська область –

55714

випадків

Полтавська область –

28435

випадків

Рівненська область –

35452

випадків

Сумська область –

34996

випадків

Тернопільська область –

30738

випадків

Харківська область –

61424

випадків

Херсонська область –

13401

випадків

Хмельницька область –

33958

випадків

Черкаська область –

30133

випадків

Чернівецька область –

36286

випадків

Чернігівська область –

23190

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) та Дніпропетровській (759) областях.

МОЗ України

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