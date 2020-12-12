Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (12.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 12 грудня в Україні зафіксовано 12811 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 593, медпрацівників – 572).
|
Також за останню добу:
|
|
3001
|
|
243
|
|
13653
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
61571
|
|
40967
|
|
20604
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
885039
|
|
494001
|
|
14998
|
|
4998266
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
90013
|
випадків
|
Вінницька область –
|
19680
|
випадків
|
Волинська область –
|
27852
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
48365
|
випадків
|
Донецька область –
|
29031
|
випадків
|
Житомирська область –
|
33714
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
25883
|
випадків
|
Запорізька область –
|
41460
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
40484
|
випадків
|
Київська область –
|
47783
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
7059
|
випадків
|
Луганська область –
|
7705
|
випадків
|
Львівська область –
|
53299
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
23479
|
випадків
|
Одеська область –
|
57071
|
випадків
|
Полтавська область –
|
28811
|
випадків
|
Рівненська область –
|
35900
|
випадків
|
Сумська область –
|
35327
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
30964
|
випадків
|
Харківська область –
|
61985
|
випадків
|
Херсонська область –
|
13723
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
34417
|
випадків
|
Черкаська область –
|
30784
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
36496
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
23754
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1696), Одеській (1357), Запорізькій (807), Київській (785) та Львівській (721) областях.