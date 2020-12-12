Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (12.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 12 грудня в Україні зафіксовано 12811 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 593, медпрацівників – 572).

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 3001 летальних випадків – 243 одужало (особи) – 13653 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 61571 методом ПЛР — 40967 методом ІФА — 20604 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 885039 одужало (особи) – 494001 летальних випадків – 14998 проведено ПЛР-тестувань – 4998266

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 90013 випадків Вінницька область – 19680 випадків Волинська область – 27852 випадків Дніпропетровська область – 48365 випадків Донецька область – 29031 випадків Житомирська область – 33714 випадків Закарпатська область – 25883 випадків Запорізька область – 41460 випадків Івано-Франківська область – 40484 випадків Київська область – 47783 випадків Кіровоградська область – 7059 випадків Луганська область – 7705 випадків Львівська область – 53299 випадків Миколаївська область – 23479 випадків Одеська область – 57071 випадків Полтавська область – 28811 випадків Рівненська область – 35900 випадків Сумська область – 35327 випадків Тернопільська область – 30964 випадків Харківська область – 61985 випадків Херсонська область – 13723 випадків Хмельницька область – 34417 випадків Черкаська область – 30784 випадків Чернівецька область – 36496 випадків Чернігівська область – 23754 випадків