12. 12. 2020
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (12.12.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 12 грудня в Україні зафіксовано 12811 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 593, медпрацівників – 572).

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

3001
  • летальних випадків –

243
  • одужало (особи) –

13653

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

61571
  • методом ПЛР —

40967
  • методом ІФА —

20604

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

885039
  • одужало (особи) –

494001
  • летальних випадків –

14998
  • проведено ПЛР-тестувань –

4998266

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

90013

випадків

Вінницька область –

19680

випадків

Волинська область –

27852

випадків

Дніпропетровська область –

48365

випадків

Донецька область –

29031

випадків

Житомирська область –

33714

випадків

Закарпатська область –

25883

випадків

Запорізька область –

41460

випадків

Івано-Франківська область –

40484

випадків

Київська область –

47783

випадків

Кіровоградська область –

7059

випадків

Луганська область –

7705

випадків

Львівська область –

53299

випадків

Миколаївська область –

23479

випадків

Одеська область –

57071

випадків

Полтавська область –

28811

випадків

Рівненська область –

35900

випадків

Сумська область –

35327

випадків

Тернопільська область –

30964

випадків

Харківська область –

61985

випадків

Херсонська область –

13723

випадків

Хмельницька область –

34417

випадків

Черкаська область –

30784

випадків

Чернівецька область –

36496

випадків

Чернігівська область –

23754

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1696), Одеській (1357), Запорізькій (807), Київській (785) та Львівській (721) областях.

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