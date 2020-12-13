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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (13.12.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 13 грудня в Україні зафіксовано 9176 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 494, медпрацівників – 313).

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2969
  • летальних випадків –

156
  • одужало (особи) –

7563

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

41489
  • методом ПЛР —

33593
  • методом ІФА —

7896

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

894215
  • одужало (особи) –

501564
  • летальних випадків –

15154
  • проведено ПЛР-тестувань –

5031859

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

91138

випадків

Вінницька область –

19801

випадків

Волинська область –

28019

випадків

Дніпропетровська область –

49074

випадків

Донецька область –

29398

випадків

Житомирська область –

34073

випадків

Закарпатська область –

26016

випадків

Запорізька область –

41995

випадків

Івано-Франківська область –

40668

випадків

Київська область –

48523

випадків

Кіровоградська область –

7166

випадків

Луганська область –

7889

випадків

Львівська область –

53662

випадків

Миколаївська область –

23864

випадків

Одеська область –

57699

випадків

Полтавська область –

29121

випадків

Рівненська область –

36117

випадків

Сумська область –

35702

випадків

Тернопільська область –

31165

випадків

Харківська область –

62324

випадків

Херсонська область –

13972

випадків

Хмельницька область –

34800

випадків

Черкаська область –

31209

випадків

Чернівецька область –

36695

випадків

Чернігівська область –

24125

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях.

 

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