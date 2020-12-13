Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (13.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 13 грудня в Україні зафіксовано 9176 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 494, медпрацівників – 313).
|
Також за останню добу:
|
|
2969
|
|
156
|
|
7563
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
41489
|
|
33593
|
|
7896
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
894215
|
|
501564
|
|
15154
|
|
5031859
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
91138
|
випадків
|
Вінницька область –
|
19801
|
випадків
|
Волинська область –
|
28019
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
49074
|
випадків
|
Донецька область –
|
29398
|
випадків
|
Житомирська область –
|
34073
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
26016
|
випадків
|
Запорізька область –
|
41995
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
40668
|
випадків
|
Київська область –
|
48523
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
7166
|
випадків
|
Луганська область –
|
7889
|
випадків
|
Львівська область –
|
53662
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
23864
|
випадків
|
Одеська область –
|
57699
|
випадків
|
Полтавська область –
|
29121
|
випадків
|
Рівненська область –
|
36117
|
випадків
|
Сумська область –
|
35702
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
31165
|
випадків
|
Харківська область –
|
62324
|
випадків
|
Херсонська область –
|
13972
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
34800
|
випадків
|
Черкаська область –
|
31209
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
36695
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
24125
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях.