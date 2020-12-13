Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (13.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 13 грудня в Україні зафіксовано 9176 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 494, медпрацівників – 313).

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2969 летальних випадків – 156 одужало (особи) – 7563 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 41489 методом ПЛР — 33593 методом ІФА — 7896 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 894215 одужало (особи) – 501564 летальних випадків – 15154 проведено ПЛР-тестувань – 5031859

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 91138 випадків Вінницька область – 19801 випадків Волинська область – 28019 випадків Дніпропетровська область – 49074 випадків Донецька область – 29398 випадків Житомирська область – 34073 випадків Закарпатська область – 26016 випадків Запорізька область – 41995 випадків Івано-Франківська область – 40668 випадків Київська область – 48523 випадків Кіровоградська область – 7166 випадків Луганська область – 7889 випадків Львівська область – 53662 випадків Миколаївська область – 23864 випадків Одеська область – 57699 випадків Полтавська область – 29121 випадків Рівненська область – 36117 випадків Сумська область – 35702 випадків Тернопільська область – 31165 випадків Харківська область – 62324 випадків Херсонська область – 13972 випадків Хмельницька область – 34800 випадків Черкаська область – 31209 випадків Чернівецька область – 36695 випадків Чернігівська область – 24125 випадків