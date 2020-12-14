Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (14.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 14 грудня в Україні зафіксовано 6451 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 355, медпрацівників – 215).
|
Також за останню добу:
|
|
1895
|
|
93
|
|
5154
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
25582
|
|
20493
|
|
5089
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
900666
|
|
506718
|
|
15247
|
|
5052686
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
91743
|
випадки
|
Вінницька область –
|
19866
|
випадків
|
Волинська область –
|
28246
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
49535
|
випадків
|
Донецька область –
|
29660
|
випадків
|
Житомирська область –
|
34491
|
випадок
|
Закарпатська область –
|
26153
|
випадки
|
Запорізька область –
|
42435
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
40768
|
випадків
|
Київська область –
|
49044
|
випадки
|
Кіровоградська область –
|
7225
|
випадків
|
Луганська область –
|
7929
|
випадків
|
Львівська область –
|
53844
|
випадки
|
Миколаївська область –
|
24099
|
випадків
|
Одеська область –
|
58283
|
випадки
|
Полтавська область –
|
29450
|
випадків
|
Рівненська область –
|
36262
|
випадки
|
Сумська область –
|
35968
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
31283
|
випадки
|
Харківська область –
|
62428
|
випадків
|
Херсонська область –
|
14207
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
34840
|
випадків
|
Черкаська область –
|
31607
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
36889
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
24411
|
випадок
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461), та Запорізькій (440) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.