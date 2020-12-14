Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (14.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 14 грудня в Україні зафіксовано 6451 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 355, медпрацівників – 215).

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1895 летальних випадків – 93 одужало (особи) – 5154 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 25582 методом ПЛР — 20493 методом ІФА — 5089 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 900666 одужало (особи) – 506718 летальних випадків – 15247 проведено ПЛР-тестувань – 5052686

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 91743 випадки Вінницька область – 19866 випадків Волинська область – 28246 випадків Дніпропетровська область – 49535 випадків Донецька область – 29660 випадків Житомирська область – 34491 випадок Закарпатська область – 26153 випадки Запорізька область – 42435 випадків Івано-Франківська область – 40768 випадків Київська область – 49044 випадки Кіровоградська область – 7225 випадків Луганська область – 7929 випадків Львівська область – 53844 випадки Миколаївська область – 24099 випадків Одеська область – 58283 випадки Полтавська область – 29450 випадків Рівненська область – 36262 випадки Сумська область – 35968 випадків Тернопільська область – 31283 випадки Харківська область – 62428 випадків Херсонська область – 14207 випадків Хмельницька область – 34840 випадків Черкаська область – 31607 випадків Чернівецька область – 36889 випадків Чернігівська область – 24411 випадок

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461), та Запорізькій (440) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.