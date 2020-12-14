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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (14.12.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 14 грудня в Україні зафіксовано 6451 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 355, медпрацівників – 215).

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –

1895
  • летальних випадків –

93
  • одужало (особи) –

5154

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

25582
  • методом ПЛР —

20493
  • методом ІФА —

5089

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

900666
  • одужало (особи) –

506718
  • летальних випадків –

15247
  • проведено ПЛР-тестувань –

5052686

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

91743

випадки

Вінницька область –

19866

випадків

Волинська область –

28246

випадків

Дніпропетровська область –

49535

випадків

Донецька область –

29660

випадків

Житомирська область –

34491

випадок

Закарпатська область –

26153

випадки

Запорізька область –

42435

випадків

Івано-Франківська область –

40768

випадків

Київська область –

49044

випадки

Кіровоградська область –

7225

випадків

Луганська область –

7929

випадків

Львівська область –

53844

випадки

Миколаївська область –

24099

випадків

Одеська область –

58283

випадки

Полтавська область –

29450

випадків

Рівненська область –

36262

випадки

Сумська область –

35968

випадків

Тернопільська область –

31283

випадки

Харківська область –

62428

випадків

Херсонська область –

14207

випадків

Хмельницька область –

34840

випадків

Черкаська область –

31607

випадків

Чернівецька область –

36889

випадків

Чернігівська область –

24411

випадок

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461), та Запорізькій (440) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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