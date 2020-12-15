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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (15.12.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 15 грудня в Україні зафіксовано 8416 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 412, медпрацівників – 447).

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1479
  • летальних випадків –

233
  • одужало (особи) –

16150

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

55856
  • методом ПЛР —

31963
  • методом ІФА —

23893

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

909082
  • одужало (особи) –

522868
  • летальних випадків –

15480
  • проведено ПЛР-тестувань –

5084649

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

93302

випадків

Вінницька область –

19977

випадків

Волинська область –

28527

випадків

Дніпропетровська область –

49961

випадків

Донецька область –

30062

випадків

Житомирська область –

34511

випадків

Закарпатська область –

26281

випадків

Запорізька область –

43034

випадків

Івано-Франківська область –

40875

випадків

Київська область –

49335

випадків

Кіровоградська область –

7273

випадків

Луганська область –

7987

випадків

Львівська область –

54233

випадків

Миколаївська область –

24404

випадків

Одеська область –

59113

випадків

Полтавська область –

30025

випадків

Рівненська область –

36599

випадків

Сумська область –

36098

випадків

Тернопільська область –

31374

випадків

Харківська область –

62708

випадків

Херсонська область –

14346

випадків

Хмельницька область –

34919

випадків

Черкаська область –

32272

випадків

Чернівецька область –

37080

випадків

Чернігівська область –

24786

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях.

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