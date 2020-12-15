Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (15.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 15 грудня в Україні зафіксовано 8416 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 412, медпрацівників – 447).
|
Також за останню добу:
|
|
1479
|
|
233
|
|
16150
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
55856
|
|
31963
|
|
23893
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
909082
|
|
522868
|
|
15480
|
|
5084649
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
93302
|
випадків
|
Вінницька область –
|
19977
|
випадків
|
Волинська область –
|
28527
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
49961
|
випадків
|
Донецька область –
|
30062
|
випадків
|
Житомирська область –
|
34511
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
26281
|
випадків
|
Запорізька область –
|
43034
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
40875
|
випадків
|
Київська область –
|
49335
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
7273
|
випадків
|
Луганська область –
|
7987
|
випадків
|
Львівська область –
|
54233
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
24404
|
випадків
|
Одеська область –
|
59113
|
випадків
|
Полтавська область –
|
30025
|
випадків
|
Рівненська область –
|
36599
|
випадків
|
Сумська область –
|
36098
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
31374
|
випадків
|
Харківська область –
|
62708
|
випадків
|
Херсонська область –
|
14346
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
34919
|
випадків
|
Черкаська область –
|
32272
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
37080
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
24786
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях.