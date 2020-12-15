Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (15.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 15 грудня в Україні зафіксовано 8416 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 412, медпрацівників – 447).

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1479 летальних випадків – 233 одужало (особи) – 16150 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 55856 методом ПЛР — 31963 методом ІФА — 23893 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 909082 одужало (особи) – 522868 летальних випадків – 15480 проведено ПЛР-тестувань – 5084649

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 93302 випадків Вінницька область – 19977 випадків Волинська область – 28527 випадків Дніпропетровська область – 49961 випадків Донецька область – 30062 випадків Житомирська область – 34511 випадків Закарпатська область – 26281 випадків Запорізька область – 43034 випадків Івано-Франківська область – 40875 випадків Київська область – 49335 випадків Кіровоградська область – 7273 випадків Луганська область – 7987 випадків Львівська область – 54233 випадків Миколаївська область – 24404 випадків Одеська область – 59113 випадків Полтавська область – 30025 випадків Рівненська область – 36599 випадків Сумська область – 36098 випадків Тернопільська область – 31374 випадків Харківська область – 62708 випадків Херсонська область – 14346 випадків Хмельницька область – 34919 випадків Черкаська область – 32272 випадків Чернівецька область – 37080 випадків Чернігівська область – 24786 випадків