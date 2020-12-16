16. 12. 2020
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (16.12.20)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 грудня в Україні зафіксовано 10 622 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 501, медпрацівників – 579). Кількість активних хворих становить 368 543 особи.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

3242
  • летальних випадків –

264
  • одужало (особи) –

12549

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

63445
  • методом ПЛР —

40740
  • методом ІФА —

22705

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

919704
  • одужало (особи) –

535417
  • летальних випадків –

15744
  • проведено ПЛР-тестувань –

5125389

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

95160

випадків

Вінницька область –

20093

випадків

Волинська область –

28923

випадків

Дніпропетровська область –

50316

випадків

Донецька область –

30466

випадків

Житомирська область –

34611

випадків

Закарпатська область –

26432

випадків

Запорізька область –

43835

випадків

Івано-Франківська область –

41082

випадків

Київська область –

50040

випадків

Кіровоградська область –

7375

випадків

Луганська область –

8166

випадків

Львівська область –

54833

випадків

Миколаївська область –

24749

випадків

Одеська область –

59974

випадків

Полтавська область –

30466

випадків

Рівненська область –

36974

випадків

Сумська область –

36251

випадків

Тернопільська область –

31581

випадків

Харківська область –

63178

випадків

Херсонська область –

14643

випадків

Хмельницька область –

35157

випадків

Черкаська область –

32803

випадків

Чернівецька область –

37266

випадків

Чернігівська область –

25330

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< грудня 2020 >
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      