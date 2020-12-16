Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (16.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 грудня в Україні зафіксовано 10 622 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 501, медпрацівників – 579). Кількість активних хворих становить 368 543 особи.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 3242 летальних випадків – 264 одужало (особи) – 12549 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 63445 методом ПЛР — 40740 методом ІФА — 22705 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 919704 одужало (особи) – 535417 летальних випадків – 15744 проведено ПЛР-тестувань – 5125389

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 95160 випадків Вінницька область – 20093 випадків Волинська область – 28923 випадків Дніпропетровська область – 50316 випадків Донецька область – 30466 випадків Житомирська область – 34611 випадків Закарпатська область – 26432 випадків Запорізька область – 43835 випадків Івано-Франківська область – 41082 випадків Київська область – 50040 випадків Кіровоградська область – 7375 випадків Луганська область – 8166 випадків Львівська область – 54833 випадків Миколаївська область – 24749 випадків Одеська область – 59974 випадків Полтавська область – 30466 випадків Рівненська область – 36974 випадків Сумська область – 36251 випадків Тернопільська область – 31581 випадків Харківська область – 63178 випадків Херсонська область – 14643 випадків Хмельницька область – 35157 випадків Черкаська область – 32803 випадків Чернівецька область – 37266 випадків Чернігівська область – 25330 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.