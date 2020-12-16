Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (16.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 грудня в Україні зафіксовано 10 622 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 501, медпрацівників – 579). Кількість активних хворих становить 368 543 особи.
|
Також за останню добу:
|
|
3242
|
|
264
|
|
12549
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
63445
|
|
40740
|
|
22705
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
919704
|
|
535417
|
|
15744
|
|
5125389
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
95160
|
випадків
|
Вінницька область –
|
20093
|
випадків
|
Волинська область –
|
28923
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
50316
|
випадків
|
Донецька область –
|
30466
|
випадків
|
Житомирська область –
|
34611
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
26432
|
випадків
|
Запорізька область –
|
43835
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
41082
|
випадків
|
Київська область –
|
50040
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
7375
|
випадків
|
Луганська область –
|
8166
|
випадків
|
Львівська область –
|
54833
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
24749
|
випадків
|
Одеська область –
|
59974
|
випадків
|
Полтавська область –
|
30466
|
випадків
|
Рівненська область –
|
36974
|
випадків
|
Сумська область –
|
36251
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
31581
|
випадків
|
Харківська область –
|
63178
|
випадків
|
Херсонська область –
|
14643
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
35157
|
випадків
|
Черкаська область –
|
32803
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
37266
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
25330
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.