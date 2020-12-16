Максим Степанов: МОЗ підготувало законопроєкт, що збільшить мінімальну зарплату медпрацівників

Міністерство охорони здоров’я України підготувало проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». Документ передбачає встановлення мінімальної зарплати для медичних працівників з прив’язкою до прожиткового мінімуму. Про це під час брифінгу повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Очільник МОЗ наголосив, що вчора був ухвалений Державний бюджет на 2021 рік. Однак пропозиції, які Міністерство надавало (виходячи з розрахунків реальних тарифів за надання медичної допомоги) як під час формування держбюджету, так і під час його ухвалення, враховані не були. Відтак, видатків вкрай недостатньо для безперебійного функціонування медичної системи.

«Проте я як міністр охорони здоров’я не планую здаватися. Я продовжуватиму відстоювати інтереси пацієнтів та медичних працівників та шукатиму шляхи дофінансування галузі. Тому МОЗ підготувало законопроєкт, в якому мінімальна заробітна плата медичних працівників прив’язується до прожиткового мінімуму. Зараз цей документ направлено на розгляд уряду», — заявив очільник МОЗ.

Максим Степанов зазначив, що відповідні принципи формування заробітної плати вже застосовуються для працівників органів прокуратури України. Вони дозволяють повністю гарантувати належний рівень оплати праці.

«Ця практика існує в нашій країні. Наприклад, в Законі України «Про прокуратуру» чітко визначено, яку мінімальну зарплату має отримувати працівник прокуратури, вона прив’язана до прожиткового мінімуму. Ми взяли на озброєння цей принцип і пропонуємо, щоб мінімальна заробітна плата лікаря становила, наприклад, 10 прожиткових мінімумів. Ініціюємо, щоб відповідну пропорцію було впроваджено і для середнього та молодшого медичного персоналу», — зазначив очільник МОЗ.

Нагадаємо, за розрахунками МОЗ, справедливі заробітні плати медичних працівників повинні починатися з 23 тис. грн — для лікарів, з 17 тис. грн — для середнього медичного персоналу та з 12 тис. грн — для молодшого медперсоналу. Відповідний запит Міністерство охорони здоров'я подавало до проєкту Державного бюджету на 2021 рік.

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